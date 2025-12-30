Montepremi e Regolamento United Cup 2026: format, prize money, punti ranking ATP e WTA

Il montepremi e il regolamento della United Cup 2026, primo evento della nuova stagione tennistica in programma dal 2 all’11 gennaio. Tra le città di Perth e Sydney torna in scena la competizione a squadra con l’Italia tra le favorite.

Il montepremi complessivo quest’anno è pari a 17 milioni di dollari australiani, al cambio quasi 12 milioni di dollari americani e circa 9,6 milioni di euro. Gli organizzatori non hanno invece ancora comunicato al pubblico la distribuzione del prize money in base ai turni e alle vittorie.

REGOLAMENTO E FORMAT

Le formazioni che sono composte da tre uomini e tre donne, salvo rinunce dell’ultima ora che non porterebbero a una sostituzione in tempo utile. Ogni sfida è costituita da una partita di singolare maschile, una partita di singolare femminile e una partita di doppio misto. Sia la città di Perth che quella di Sydney ospiteranno 3 gruppi composti da 3 Paesi, in competizione in un formato round-robin. Conquisteranno l’accesso ai quarti di finale le Nazioni vincitrici di ciascun raggruppamento e la migliore seconda di ciascuna delle due città in cui si giocheranno gli incontri. Dalle 8 sfide di quarti di finale usciranno le due semifinaliste per gli incontri che si svolgeranno a Sydney sabato 10 gennaio. Il giorno si disputa la finale.

LA DISTRIBUZIONE DEI PUNTI ATP/WTA

Vittoria contro avversario con Ranking 1-10

Finale: 180

Semifinale: 130

Finale tra le due vincitrici dei gironi della stessa città: 80

Round Robin: 55

Vittoria contro avversario con Ranking 11-20

Finale: 140

Semifinale: 105

Finale tra le due vincitrici dei gironi della stessa città: 65

Round Robin: 45

Vittoria contro avversario con Ranking 21-30

Finale: 120

Semifinale: 90

Finale tra le due vincitrici dei gironi della stessa città: 55

Round Robin: 40

Vittoria contro avversario con Ranking 31-50

Finale: 90

Semifinale: 60

Finale tra le due vincitrici dei gironi della stessa città: 40

Round Robin: 35

Vittoria contro avversario con Ranking 51-100

Finale: 60

Semifinale: 40

Finale tra le due vincitrici dei gironi della stessa città: 35

Round Robin: 25

Vittoria contro avversario con Ranking 101-250

Finale: 40

Semifinale: 35

Finale tra le due vincitrici dei gironi della stessa città: 25

Round Robin: 20

Vittoria contro avversario con Ranking +250

Finale: 35

Semifinale: 25

Finale tra le due vincitrici dei gironi della stessa città: 20

Round Robin: 15