Montepremi e Regolamento United Cup 2026: format, prize money, punti ranking ATP e WTA

Il montepremi e il regolamento della United Cup 2026, primo evento della nuova stagione tennistica in programma dal 2 all’11 gennaio. Tra le città di Perth e Sydney torna in scena la competizione a squadra con l’Italia tra le favorite.
TABELLONE, RISULTATI E CLASSIFICHE
MONTEPREMI UNITED CUP
Il montepremi complessivo quest’anno è pari a 17 milioni di dollari australiani, al cambio quasi 12 milioni di dollari americani e circa 9,6 milioni di euro. Gli organizzatori non hanno invece ancora comunicato al pubblico la distribuzione del prize money in base ai turni e alle vittorie.
REGOLAMENTO E FORMAT
Le formazioni che sono composte da tre uomini e tre donne, salvo rinunce dell’ultima ora che non porterebbero a una sostituzione in tempo utile. Ogni sfida è costituita da una partita di singolare maschile, una partita di singolare femminile e una partita di doppio misto. Sia la città di Perth che quella di Sydney ospiteranno 3 gruppi composti da 3 Paesi, in competizione in un formato round-robin. Conquisteranno l’accesso ai quarti di finale le Nazioni vincitrici di ciascun raggruppamento e la migliore seconda di ciascuna delle due città in cui si giocheranno gli incontri. Dalle 8 sfide di quarti di finale usciranno le due semifinaliste per gli incontri che si svolgeranno a Sydney sabato 10 gennaio. Il giorno si disputa la finale.
LA DISTRIBUZIONE DEI PUNTI ATP/WTA
Vittoria contro avversario con Ranking 1-10
Finale: 180
Semifinale: 130
Finale tra le due vincitrici dei gironi della stessa città: 80
Round Robin: 55
Vittoria contro avversario con Ranking 11-20
Finale: 140
Semifinale: 105
Finale tra le due vincitrici dei gironi della stessa città: 65
Round Robin: 45
Vittoria contro avversario con Ranking 21-30
Finale: 120
Semifinale: 90
Finale tra le due vincitrici dei gironi della stessa città: 55
Round Robin: 40
Vittoria contro avversario con Ranking 31-50
Finale: 90
Semifinale: 60
Finale tra le due vincitrici dei gironi della stessa città: 40
Round Robin: 35
Vittoria contro avversario con Ranking 51-100
Finale: 60
Semifinale: 40
Finale tra le due vincitrici dei gironi della stessa città: 35
Round Robin: 25
Vittoria contro avversario con Ranking 101-250
Finale: 40
Semifinale: 35
Finale tra le due vincitrici dei gironi della stessa città: 25
Round Robin: 20
Vittoria contro avversario con Ranking +250
Finale: 35
Semifinale: 25
Finale tra le due vincitrici dei gironi della stessa città: 20
Round Robin: 15