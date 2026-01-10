Montepremi Qualificazioni Australian Open 2026: prize money

Il montepremi e il prize money delle qualificazioni per l’Australian Open 2026, primo slam della nuova stagione. 16 posti a disposizioni per gli uomini, altrettante per le donne. I due main draws sono l’obiettivo per i 254 giocatori in totale ai nastri di partenza di questa quattro giorni che precede l’inizio ufficiale del torneo. Montepremi sempre più alto e che supera i 100 milioni di dollari australian, al cambio quasi 100 milioni di euro. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro, pari tra Atp e Wta.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

ENTRY LIST QUALIFICAZIONI AUSTRALIAN OPEN

MONTEPREMI QUALIFICAZIONI AUSTRALIAN OPEN 2026

PRIMO TURNO – € 25.100 (AU$ 40.500)

SECONDO TURNO – € 35.300 (AU$ 57.00)

TERZO TURNO – € 51.700 (AU$ 83.500)

(Chi supera le qualificazioni, incassa il premio relativo al primo turno del main draw)