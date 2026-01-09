Programma Qualificazioni Australian Open 2026: date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming delle qualificazioni dell’Australian Open 2026. L’attesa è tanta per il primo Slam della stagione, ma prima di entrare nel vivo della contesa con i due tabelloni principali, a Melbourne Park ci sono 128 uomini e altrettante donne a caccia dei 32 posti in totale riservati ai qualificati. Come sempre, l’Italtennis si presenta ai nastri di partenza con un buon numero di partecipanti, e con la speranza di arricchire ancora di più la sua presenza nei main draw. In campo maschile saranno al via Zeppieri, Maestrelli, Pellegrino, Travaglia, Giustino, Cinà e Cecchinato; in campo femminile presenti Bronzetti, Stefanini, Brancaccio, Ambrosio, Rosatello e Pieri.

ENTRY LIST QUALIFICAZIONI AUSTRALIAN OPEN

IN TV – La copertura televisiva integrale è affidata alla piattaforma Discovery+, sulla quale potranno essere seguiti tutti gli incontri di entrambi i tabelloni di qualificazione, sia quello maschile che femminile.

PROGRAMMA QUALIFICAZIONI AUSTRALIAN OPEN 2026

Lunedì 12 gennaio: dalle 00:00 – primo turno

Martedì 13 gennaio: dalle 00:00 – primo turno

Mercoledì 14 gennaio: dalle 00:00 – secondo turno

Giovedì 15 gennaio: dalle 00:00 – terzo e decisivo turno