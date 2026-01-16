Australian Open 2026: Sinner supera Auger-Aliassime nel match dell’Opening Week

Buona la prima (seppur non ufficiale) per Jannik Sinner nella opening week dell’Australian Open 2026. Il numero 2 del mondo vince l’ultimo test prima dell’esordio nello Slam di Melbourne superando Felix Auger-Aliassime sulla Rod Laver Arena con il punteggio di 6-4 4-6 10-4. Un match d’esibizione durato poco più di due ore, che poteva chiudersi prima: nel secondo set Sinner ha avuto ben sette palle break non sfruttate, permettendo al canadese di rientrare nel parziale e poi di giocarsi tutto al super tie-break, dove l’azzurro ha però alzato il livello, come spesso accade nei momenti decisivi.

Segnali positivi per Jannik, apparso già in buona condizione sui campi che conosce meglio, quelli del Melbourne Park dove ha alzato il trofeo per due anni consecutivi. Buone sensazioni anche nella nuova veste: l’italiano ha presentato il completino giallo che lo accompagnerà per tutto il torneo. Si è visto un Sinner più vario, come lui stesso aveva annunciato dopo gli US Open: palle corte, serve and volley, soluzioni diverse per diventare meno prevedibile. Sensazioni positive anche nelle parole del numero 2 del mondo al termine del match. L’esordio ufficiale è previsto tra lunedì e martedì contro Hugo Gaston.