Australian Open 2026, forfait Mensik: Djokovic ai quarti senza giocare

Jakub Mensik è stato costretto al ritiro dall’Australian Open 2026 a causa di un infortunio. Novak Djokovic si qualifica dunque per i quarti di finale senza giocare. Alla vigilia dell’incontro di ottavi, è arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia del forfait del ceco, che sul suo profilo Instagram ha comunicato la decisione.

LE PAROLE DI MENSIK IN CONFERENZA STAMPA

Ovviamente avanzare in questa maniera non è piacevole, ma Nole sarà sicuramente contento del giorno di riposo extra. Dopo essere approdato agli ottavi senza perdere alcun set, il serbo sarà particolarmente fresco per il suo prossimo match, in cui se la vedrà contro il vincente della sfida tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz.

Il post di Mensik sui social

“È dura scrivere queste parole. Dopo aver fatto tutto il possibile per continuare, devo ritirarmi dall’Australian Open a causa di un infortunio al muscolo addominale che è peggiorato nelle ultime partite. Dopo lunghe discussioni con la mia squadra e i medici, abbiamo deciso di non scendere in campo domani.

Anche se sono deluso, arrivare al quarto turno qui per la prima volta è un’esperienza che porterò con me per molto tempo. Ho sentito tantissima energia dai tifosi e l’atmosfera a Melbourne era davvero speciale. Grazie al mio team per essere stato al mio fianco in ogni fase e a tutti coloro che mi hanno inviato messaggi e mi hanno tifate: significa più di quanto immaginiate. Adesso è il momento di riprendersi come si deve“,