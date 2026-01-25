Australian Open 2026, Mensik: “Djokovic è il mio idolo, mi dispiace non poterlo sfidare”

Dopo l’annuncio del forfait dal match di ottavi dell’Australian Open 2026 contro Novak Djokovic, Jakub Mensik è intervenuto in conferenza stampa: “Dopo le ultime due partite, ho iniziato a sentirmi peggio a causa di un problema al muscolo addominale sul lato sinistro. Se fossi sceso in campo contro Nole avrei messo a repentaglio le prossime settimane, i prossimi tornei e la mia salute“.

MENSIK ANNUNCIA IL FORFAIT SUI SOCIAL

Il ceco non ha poi nascosto la delusione per l’impossibilità di condividere il campo con Djokovic: “Sono molto dispiaciuto di non poter scendere in campo e competere contro il mio idolo e il GOAT. Specialmente in quello che sarebbe stato il mio primo ottavo Slam e sulla Rod Laver Arena. È dura, ma raggiungere la seconda settimana in uno Slam per la prima volta è qualcosa che porterò con me e farò del mio meglio per tornare più forte“.