Masters 1000 Indian Wells 2026, Lopez: “La grande sfida quest’anno è vincere tutti e quattro i tornei del Grande Slam”

Carlos Alcaraz è atteso all’esordio contro Grigor Dimitrov al Masters 1000 di Indian Wells, dopo i recenti successi all’Australian Open e all’ATP 500 di Doha. Al momento sembrano essere in pochi a mettere in difficoltà lo spagnolo e le dodici vittorie consecutive ne sono una dimostrazione.

Le ambizioni in questa stagione sono decisamente elevate, tanto che il suo attuale allenatore Samuel Lopez si è espresso durante il Media Day senza mezzi termini: “La grande sfida quest’anno è vincere tutti e quattro i tornei del Grande Slam. Si tratta di una cosa ambiziosa ma possibile”.

Il coach del murciano è diventato primo allenatore dopo l’allontanamento di Juan Carlos Ferrero e, seppur ci fossero molti dubbi a riguardo, finora, i risultati gli stanno dando ragione. Questi dilemmi sembrano aver dato un’ulteriore motivazione al sette volte campione Slam, che, oltre che aver convinto in partita, lo ha fatto anche in allenamento: “Carlos si è impegnato molto nell’off-season, mostrando grande attenzione ai dettagli e ad ogni particolare, possiamo dire che ha avuto un atteggiamento molto positivo”.