Fonseca: “Quest’anno sarò sotto pressione, non ho mai difeso così tanti punti”

Dall’inizio del 2026 Joao Fonseca è alle prese con qualche problema fisico che lo ha costretto a saltare l’ATP 250 di Brisbane. Il suo esordio stagionale avverrà quindi direttamente al primo turno dell’Australian Open contro Eliot Spizzirri (n. 89 ATP). Il 2026 rappresenta una stagione in cui molti si aspettano un ulteriore step di crescita da parte del brasiliano. Dal canto suo Fonseca, intervistato da The Observer, vede nella gestione della pressione un obiettivo importante per quest’anno.

L’Australian Open 2025 è stato uno dei momenti importanti nella crescita del classe 2006 che, da qualificato, riuscì a battere Andrey Rublev e portare Lorenzo Sonego al quinto set. Un anno dopo, ripensandoci, ammette: “Ho giocato un tennis incredibile, però giocavo da ‘underdog’ e la pressione era sempre sulle spalle dei miei avversari”.

Il prosieguo della scorsa stagione ha consentito a Fonseca di arrampicarsi fino al suo best ranking alla posizione numero 24. Il brasiliano dice: “Sono molto sodisfatto di me stesso: ho iniziato l’anno da numero 140 e sono arrivato in Top 25 vincendo due titoli”. Al tempo stesso riconosce di non essere più lo sfavorito quando entra in campo: “È totalmente differente, ora la maggior parte dei giocatori mi conosce. Nella mia carriera non ho mai giocato una stagione in cui dovevo difendere dei punti – afferma pensando al 2026 – Ho sempre giocato per migliorare, ero il giovane che giocava al massimo delle sue possibilità, senza troppe pressioni”.

Secondo Fonseca, proprio la gestione di stress e aspettative sarà la chiave per continuare a crescere: “La sfida più grande del mio 2026 sarà gestire la pressione e dover difendere dei punti, che a sua volta genera ulteriore stress”. Conclude però mostrando grande motivazione: “Sarà un’esperienza nuova, sarà divertente. Sono fiducioso, devo solo provare ad essere felice in campo e giocare al meglio”.