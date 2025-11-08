WTA Finals 2025: trionfo Rybakina, Sabalenka ko in finale

Elena Rybakina vince le Wta Finals 2025. La kazaka trionfa a Riyadh in finale contro la numero uno del mondo Aryna Sabalenka e chiude nel migliore dei modi una settimana da sogno. Successo da imbattuta per la 26enne nata a Mosca che, dopo le vittorie ai gironi con Anisimova, Swiatek e Alexandrova e quela con Pegula in semifinale, completa l’opera sconfiggendo 6-3 7-6(0), in un’ora e 48 minuti di gioco, la regina del cemento Sabalenka. Finale di stagione da sogno per Rybakina, che chiude l’annata con una serie positiva di undici vittorie messa in piedi tra il Wta di Ningbo, vinto in finale contro Alexandrova, il Wta di Tokyo, due successi e poi il walkover con Noskova, e le Finals di Riyadh. Undicesimo titolo in carriera e primo trionfo alle Finals la classe 1999 kazaka, che chiuderà la stagione da numero 5 del mondo superando Jessica Pegula (n.6). Sabalenka resta n.1 Wta incontrastata con 10.870 punti. Seguono Iga Swiatek (8.395), Coco Gauff (6.763) e Amanda Anisimova (6.287). Jasmine Paolini n.8 con 4.325 punti.

LA PARTITA

Primo set punto a punto sin dalle prime battute. Si parte con un game ai vantaggi a testa e una palla break annullata da Sabalenka. Il parziale gira tra il sesto e il settimo gioco: passaggio a vuoto della bielorussa, che cede il servizio a zero e manca due chance di contro break immediato trovandosi sotto 5-2. Rybakina con la prima in campo è inattaccabile e chiude il primo set 6-3 in 45 minuti. Nel secondo set la kazaka non scende di intensità e si guadagna due palle break nel terzo game, ma Sabalenka è abile nell’annullarle e tenere botta. La bielorussa concede e cancella altre due palle break sul 4-4 e si procura due set point nel gioco successivo sul servizio di Rybakina, che si aggrappa ala servizio e mantiene il parziale on serve sul 5-5. Si va al tie-break, dove la kazaka prende subito il largo e rifila un netto 7-0 a Sabalenka chiudendo una settimana praticamente perfetta.