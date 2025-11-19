Coppa Davis, le strisce di vittorie più lunghe dei giocatori in attività: Berrettini avvicina il podio

Matteo Berrettini ha toccato quota nove vittorie consecutive in Coppa Davis. Il successo per 6-3 7-6(4) ai danni di Jurij Rodionov nel quarto di finale Italia-Austria – andato in scena a Bologna – ha permesso al tennista romano di prolungare la sua imbattibilità con la maglia azzurra. Così facendo, Berrettini – che non perde un match in Coppa Davis dal 2019 – è salito al quarto posto nella classifica relativa alle strisce di vittorie più lunghe tra i giocatori in attività.

Al comando c’è Novak Djokovic, che tra il 2013 e il 2023 ha conquistato 21 successi consecutivi. A interrompere la sua serie è stato Jannik Sinner nel celebre match di Malaga con i match point annullati. Completano invece il podio David Goffin con 12 e Kei Nishikori con 11. Quella di Berrettini è l’unica striscia aperta insieme a quella di Felix Auger-Aliassime. Di seguito la classifica completa.

Djokovic 21 (2013-2023)

Goffin 12 (2016-2019)

Nishikori 11 (2012-2016)

Berrettini 9 (2022-in corso)

Auger-Aliassime 8 (2022-in corso)

Monfils 8 (2015-2016)

Raonic 8 (2012-2013)