Marcinko vince il WTA 125 di Roma, battuta in finale la campionessa in carica Selekhmeteva

Petra Marcinko vince la 15ª edizione dell’ATV Bancomat Tennis Open 2025. La 19enne croata piega la resistenza della campionessa in carica Oksana Selekhmeteva e conquista il primo titolo 125 della carriera. “Mi sono sentita sempre a casa qui a Roma e sono molto felice di essere arrivata in fondo. Nel secondo set sono andata molto in difficoltà e ringrazio il mio coach per avermi supportato”, le parole, nell’intervista in campo, di Marcinko, che la spunta dopo due ore e 20 minuti con il punteggio di 6-3 4-6 6-3. Un percorso quasi immacolato quello della classe 2005 di Zagabria, che si è presentata all’ultimo atto senza aver perso un set tra Salkova, Gjorcheska, Lepchenko e Zidansek. “Mi congratulo con con Petra. La settimana è stata molto dura e molto cada. Ho provato a conquistare il mio secondo titolo, ma non ci sono riuscita”, commenta Selekhmeteva, che resterà sulla terra rossa italiana e sarà impegnata nel Challenger 125 di Palermo contro Giorgia Pedone.

LA PARTITA

Nel primo set a partire forte è Marcinko, che si porta subito avanti di un break sul 2-0. Immediata la reazione di Selekhmeteva (2-1), che due giochi più tardi non sfrutta due palle per salire sopra di un break e si ritrova dopo sei game sotto 4-2 e servizio croato. Questa volta la ex numero 1 under 18 non sbaglia e chiude 6-3 in 36 minuti. Il match sembra scivolare sui binari di Marcinko che, come nel primo parziale, si trova subito in vantaggio di un break (2-1). Come pochi minuti prima, arriva nuovamente la risposta della russa (2-2) che, dopo aver salvato una palla break nel quinto e nel settimo game, punge nel decimo game per il 6-4 che porta l’incontro al set decisivo. Nel terzo parziale si lotta punto a punto. Terzo allungo in apertura di Marcinko e terza rimonta di Selekhmeteva. La finale gira tra il sesto e il settimo gioco. Due palle break salvate dalla croata, che nel game successivo sfrutta le altrettante chance concesse dalla russa e si lancia verso il primo titolo 125 della carriera. 6-3 4-6 6-3 lo score finale.

BEST RANKING PER MARCINKO

Dopo la semifinale nel Challenger di Contrexeville, arriva il primo titolo 125 della carriera di Marcinko, che lima anche il suo best ranking. La croata guadagna 38 posizioni e da lunedì sarà la nuova numero 131 Wta (547 punti). Diventa la terza tennista under 20 per punti in classifica dopo l’australiana Maja Joint (n.38) e la ceca Sara Mejlek (n.120). Con i 125 punti conquistati a Roma, Marcinko si afferma numero 3 di Croazia dietro Donna Vekic (n.53) e Antonia Ruzic (n.92).

