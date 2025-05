Qualificazioni Roland Garros 2025, day-1: avanzano Gigante e Napolitano, out Fognini

Primo giorno di qualificazioni al secondo Slam della stagione. Successi in tre set per Gigante e Napolitano. Fognini ko con Moreno De Alboran. Al femminile bene Stefanini

Prosegue il buon periodo di forma di Matteo Gigante. Dopo il successo in casa al Roma Garden Open e il secondo turno agli Internazionali d’Italia, 23enne romano piega al terzo set la resistenza dello svizzero n.123 Atp Jerome Kym. 6-3 3-6 6-3, in due ore e due minuti di gioco, il punteggio in favore del numero 167 del mondo, che in carriera aveva già affrontato due volte l’elvetico: una vittoria (Challenger Mallorca 2024) e una sconfitta (Challenger Alicante 2024). Kym che negli ultimi mesi ha fatto fatica a trovare il ritmo ideale per andare a caccia dell’ingresso in top 100. Il 22enne di Rheinfelden aveva giocato sole 15 partite (7W-8L) prima del match odierno. Prestazione solida (22 gratuiti contro i 39 dello svizzero) e in crescendo di Gigante, salito di intensità nel set decisivo e meritatamente lanciato verso il secondo turno, dove affronterà il discontinuo Zachary Svajda. Lo statunitense, uscito dalla top 200 e attualmente in 227ª posizione del ranking Atp, torna a vincere dopo cinque ko consecutivi (nove nelle ultime dieci) ed elimina il kazako Beibit Zhukayev (7-5 6-3). Sarà il primo confronto tra Gigante e Svajda, con il romano che partirà leggermente favorito.

Al secondo turno anche Stefano Napolitano. Il 30enne di Biella (n.603 Atp) batte (4-6 6-4 6-2) Colton Smith (n.162 Atp), una delle sorprese, a livello Challenger e non, della prima parte di stagione. Superficie favorevole al lombardo, rientrato in campo a marzo dopo sei mesi di stop dopo tanti problemi fisici, bravo a prendere le misure al classe 2003 statunitense e a regalarsi una splendida vittoria in rimonta. Napolitano, scivolato piuttosto indietro in classifica Atp dopo non aver potuto difendere due Challenger vinti (Bangalore, Madrid) e il terzo turno agli Internazionali d’Italia, affronterà il francese Kyrian Jacquet. Il 24enne transalpino domina il giapponese Taro Daniel per 6-1 6-4.

Si chiude all’esordio quello che probabilmente è stato l’ultimo Roland Garros di Fabio Fognini. L’ex numero 9 del mondo cede in due set a Nicolas Moreno De Alboran. Il punteggio è netto (6-3 6-2) per un match che vede l’azzurro in costante affanno, in particolare dal lato sinistro, e autore di ben 33 errori non forzati. Più pulito lo statunitense (20 unforced), che sta ritrovando smalto dopo essere tornato in campo lo scorso 21 aprile dopo lo strappo al polpaccio rimediato in offseason. Moreno De Alboran, un titolo (Matsuyama) e una finale (Villena) a livello Challenger nel finale di 2024, accede al secondo turno, dove incontrerà Lukas Klein. Lo slovacco (7-6 3-6 6-4 su Den Ouden) non fa della terra battuta la sua superficie preferita, ma se in giornata può rappresentare un ostacolo non da poco per il classe 1997 americano, che partirà comunque con i favori del pronostico.

AL FEMMINILE

L’unica italiana in campo non sbaglia. Lucrezia Stefanini, dritto e rovescio bimane, elimina la padrona di casa Manon Leonard. 7-6(7) 6-4 il punteggio in favore della numero 153 Wta, brava a mettere il match sui binari giusti dopo un primo set durato un’ora e 28 minuti. Due ore e 41 minuti sono servite all’azzurra per piegare la tennista francese, che non riesce a uscire da un tunnel di sconfitte (5) iniziato lo scorso 13 aprile. Al secondo turno Stefanini avrà una sfida piuttosto impegnativa: dall’altra parte della rete troverà la testa di serie numero 3 del tabellone Aliaksandra Sasnovich. La n.103 Wta oggi rifila un netto 6-4 6-3 alla russa Tatiana Prozorova.

I RISULTATI DELLE ALTRE PARTITE

Holmgren b. Cassone (6-2 6-3), Tirante b. Ficovich (6-2 6-2), Moller b. Bagnis (6-4 7-5), Quinn b. Lajal (7-5 7-5), Coppejans b.Shimizu (6-3 6-1), Tomic b. Wong (7-6 6-3), Svrcina b. Barrere (6-2 6-4), Boyer b. Rincon (7-6 6-4), Guillen Meza b. Pacheco Mendez (6-4 6-4), Llamas Ruiz b. Bolt (4-6 6-4 7-5), Gaubas b. Ajdukovic (6-7 6-4 6-4), Collarini b. Basavareddy (7-5 5-7 6-4), Burruchaga b. Lestienne (6-3 7-6), Kubler b. Moro Canas (6-4 3-6 6-2), Ramos b. Sultanov (6-1 6-1), Marterer b. Butvilas (6-3 7-6), Gomez b. Malige (6-3 6-3), Coria b. Bouquier (7-5 3-6 6-3), Trotter b. Holt (6-1 6-4), Hassan b. Kotov (7-6 7-5), Hanfmann b. Buse (6-2 4-6 6-3), Gueymard Wayenburg b. van Rijthoven (7-6 6-0), Martineau b. Galarneau (7-6 2-6 6-3), Shevchenko b. Mochizuki (6-7 6-2 6-4), Erhard b. McCabe (6-1 6-1).

Korpatsch b. Chirico (6-4 4-6 6-3), Costoulas b. Bartashevich (6-4 6-1), Stakusic b. Davis (6-4 6-4), Hibino b. Lazaro Garcia (7-6 6-4), Monnet b. Martic (2-6 7-5 7-5), Andreescu b. Yao (6-0 6-0), Dmitruk b. Wei (6-1 7-5), Radivojevic b. Ponchet (6-3 6-1), Branstine b. Osuigwe (6-4 6-2), Seidel b. Voegele (6-3 0-6 6-3), Inglis b. Shymanovich (6-1 6-1), Udvardy b. Ishii (6-2 6-1), Masarova b. Glushko (6-0 6-2), Fett b. Hon (6-2 4-6 7-6), Stojanovic b. Jimenez Kasintseva (6-2 3-6 6-2), Ferro b. Pigossi (6-2 7-5), Rouvroy b. Kaji (6-7 7-5 7-6), Ruzic b. Inoue (6-1 6-1), Selekhmeteva b. Okamura (6-3 6-2), Bejlek b. Barthel (6-0 6-4), Lepchenko b. Preston (6-4 7-5), Galfi b. Bogdan (6-3 6-4), Zidansek b. Salkova (6-1 7-5), Valentova b. Rodionova (6-2 6-2), Shibahara b. Lim (6-4 6-1), Sobolieva b. Dart (6-1 6-2), Starodubtseva b. Vandewinkel (6-3 6-1), Garland b. Naef (7-6 6-3), Marcinko b. Ito (7-5 6-2), Belgraver b. Shi (6-3 6-2).

DOMANI QUATTRO ITALIANI IN CAMPO

Domani si torna in campo alle 10.00 per il secondo giorno di qualificazioni. Sul Campo 4, tocca a Giulio Zeppieri (10.00) contro il britannico Choinski, mentre sul Campo 3 (terzo match dalle 10.00) Federico Arnaboldi contro Tseng. Al femminile, Sara Errani impegnata sul Campo 14 (secondo match dalle 10.00) con la testa di serie numero 19 Niemeier. Nuria Brancaccio apre il programma sul Campo 5 con l’olandese Hartono.

