Djokovic si cancella da Adelaide: “Non sono pronto fisicamente”

Novak Djokovic non prenderà parte all’ATP 250 di Adelaide. Atteso ai nastri di partenza dell’evento australiano per inaugurare il suo 2026, il numero 4 del ranking ha annunciato il forfait a pochi giorni dall’inizio. “A tutti i miei tifosi di Adelaide, purtroppo non sono del tutto pronto fisicamente per competere all’Adelaide International la prossima settimana” ha scritto sui social il serbo.

“Personalmente è molto deludente per me poiché ho bellissimi ricordi della vittoria del titolo lì due anni fa. Ero davvero entusiasta di tornare, perché sarebbe stato davvero come giocare a casa” ha aggiunto. La sua stagione, dunque, comincerà direttamente a Melbourne con il primo Slam dell’anno: “Ora mi concentro sulla preparazione per l’Australian Open. Non vedo l’ora di arrivare a Melbourne al più presto e rivedere tutti gli appassionati di tennis in Australia“. Il posto di Djokovic in tabellone verrà preso dallo statunitense Reilly Opelka.