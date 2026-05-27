Roland Garros 2026, Kouame: “Bellissimo trovarmi fianco a fianco con Sinner e Djokovic”

“È bellissimo trovarmi fianco a fianco con i migliori e con dei campioni come Jannik (Sinner ndr.) e Djokovic (Novak ndr.), cerco anche di creare il mio percorso e la mia storia. Devo essere anche concentrato su questo”. Così la nuova promessa del tennis francese – e non – Moise Kouame, in un’intervista concessa ad Eurosport Francia nel corso del Roland Garros.

Quali sono i primi ricordi con la racchetta in mano?

“Guardando mio fratello, forse i miei primi ricordi sono io che gioco contro un muro immaginando uno Slam”.

Il titolo più bello?

“Probabilmente l’ITF 25 mila che ho vinto a Santa Margherita di Pula”.

Qual è il miglior colpo e la debolezza principale?

“Il miglior colpo? La palla corta. La debolezza? Sempre la palla corta. A volte gioco delle palle corte incredibile, a volte sono le peggiori palle corte mai viste”.

Qual è il sogno nel cassetto?

“Il mio sogno è diventare numero uno del mondo e diventare il tennista con più Slam”.