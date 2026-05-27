Roland Garros 2026: medical timeout per Machac contro Zverev

Medical timeout per Tomas Machac nel corso del match con Alexander Zverev, valido per il secondo turno del Roland Garros 2026. Infortunio al piede sinistro per il tennista ceco, che ha chiesto il trattamento medico sul punteggio di 6-4 4-1 in favore di Zverev. La speranza è che non arrivi il ritiro per Machac.
AGGIORNAMENTO 22.20 – Zverev chiude 6-4 6-2 6-2.
AGGIORNAMENTO 22.15 – Zverev servirà per il match sul 5-2.
AGGIORNAMENTO 22.10 – Doppio break per Zverev, 4-1 e servizio.
AGGIORNAMENTO 22.07 – Continua a giocare Machac, che dovrebbe finire la partita nonostante evidenti problemi fisici.
AGGIORNAMENTO 22.05 – Zverev avanti di un break nel terzo set, Machac gioca ma con movimenti limitati.
AGGIORNAMENTO 21.50 – Tengono i servizi Zverev e Machac, il tedesco servirà per il set sul 5-2.
AGGIORNAMENTO 21.42 – Si torna in campo con Zverev al servizio sul 4-1.
AGGIORNAMENTO 21.40 – Fasciatura alla pianta del piede sinistro per Machac.
AGGIORNAMENTO 21.37 – Medical timeout richiesto da Machac.