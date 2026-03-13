Zverev in semifinale in tutti i ‘1000’: come lui i Big Three e Murray

Alexander Zverev è da molti anni al vertice del panorama mondiale e, seppur non sia ancora riuscito a conquistare un titolo Slam, ha ottenuto risultati di alto livello in tutti i ‘Big Tournaments’ (1000, ATP Finals, Giochi Olimpici). Con il successo sul francese Arthur Fils per 6-2 6-3 nei quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells, il tedesco, infatti, all’età di quasi 29 anni, ha raggiunto almeno la semifinale in ognuno dei 9 Masters 1000. Un traguardo centrato solo da Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal ed Andy Murray.

Il più precoce, Nadal, ha centrato l’obiettivo a soli 22 anni e 61 giorni nel Masters 1000 di Shanghai 2009, mentre, Djokovic a 22 anni e 177 giorni nel Masters 1000 di Parigi 2009. A Parigi anche Murray e Federer hanno completato il quadro delle nove semifinali, rispettivamente all’età di 28 e 29 anni nel 2015 e nel 20210.

DA ROMA A INDIAN WELLS

Il primo Masters 1000 dove è riuscito a raggiungere la semifinale è stato a Roma, nel 2017, quando ha vinto il titolo in finale contro Novak Djokovic. Qualche mese dopo, invece, a Montreal è riuscito a trionfare contro Roger Federer in due set per il secondo titolo 1000. Il 2018 è stato un ottimo anno per rendimento nei tornei della categoria in questione: è giunto in finale a Miami dove è stato sconfitto da John Isner, a Montecarlo ha perso in semifinale contro Kei Nishikori, ha vinto a Madrid in finale con Dominic Thiem e ha ceduto il passo in semifinale contro Novak Djokovic a Shanghai. Dopo un anno di transizione, avaro di soddisfazioni, ha centrato la finale a Parigi nel 2020, in cui è stato sconfitto da Daniil Medvedev in tre set. Nel 2021 ha conquistato il successo nel Masters 1000 di Cincinnati in finale contro Andrey Rublev e, infine, è arrivata la semifinale a Indian Wells nel 2026.