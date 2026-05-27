Challenger Chisinau 2026, a Nardi il derby con Giustino

Luca Nardi supera in rimonta Lorenzo Giustino e approda ai quarti di finale nel Challenger 100 di Chisinau. 7-6(2) 4-6 6-4, il risultato di una partita molto combattuta, che si chiude dopo 3 ore e 32 minuti a favore dell’allievo di Renzo Furlan che continua il suo percorso in Moldavia. Un successo importante per ritrovare continuità dopo l’infortunio rimediato in un altro derby, quello perso contro Andrea Pellegrino nelle qualificazioni al Masters 1000 di Indian Wells.

Dopo aver perso il primo set al tie break la testa di serie numero 3 ha riequilibrato l’incontro nel secondo parziale con un break chirurgico sul 5-4. Nel terzo e decisivo set Nardi ha provato a replicare strappando il servizio a Giustino sul 4-3 ma non ha chiuso il match sul proprio servizio. Tutto rinviato di un solo game: 6-4.

Il tennista di Pesaro, nei quarti di finale, se la vedrà contro il numero 226 del ranking ATP, l’argentino Genaro Alberto Olivieri che ha battuto per due set a zero (6-2 7-6(5)) la testa di serie numero 5, Elias Ymer.