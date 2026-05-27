Roland Garros 2026: programma, orari e ordine di gioco giovedì 28 maggio con Sinner, Cobolli e Berrettini in campo

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 28 maggio al Roland Garros 2026. Giornata di secondi turni a Parigi con Jannik Sinner protagonista. Il numero uno del mondo tornerà in campo contro Juan Manuel Cerundolo. Impegnati anche Cobolli, Berrettini, Darderi e Arnaldi, rispettivamente contro Wu, Rinderknech, Comesana e Tsitsipas.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Court Philippe Chatrier

ore 12.00 – (1) Sinner vs J.M. Cerundolo
a seguire – Li vs Parry
a seguire – (1) Sabalenka vs Jacquemot
a seguire – (22) Rinderknech vs Berrettini

Court Suzanne Lenglen

ore 11.oo – Vallejo vs (WC) Kouame
a seguire – Grabher vs (6) Anisimova
a seguire – (4) Gauff vs Sherif
a seguire – Collignon vs (5) Shelton

Court Simonne Mathieu

ore 11.00 – Vekic vs (16) Osaka
a seguire – (25) Cerundolo vs Gaston
a seguire – (4) Auger-Aliassime vs Burruchaga
a seguire – (9) Mboko vs Siniakova

Court 14

ore 11.00 – (17) Jovic vs Navarro
a seguire – Hurkacz vs Tiafoe
a seguire – Ruzic vs (19) Keys
a seguire – Arnaldi vs Tsitsipas

Court 7

ore 11.00 – (10) Cobolli vs Wu
a seguire – (25) Shnaider vs Kessler
a seguire – Sakkari vs Liu
a seguire – Van Assche vs Nakashima

Court 6 

ore 11.00 – Diaz Acosta vs (18) Tien
a seguire – (22) Kalinskaya vs Korneeva
a seguire – Comesana vs (14) Darderi
a seguire – Boulter vs Potapova

Court 9

non prima di 12.00 – Landaluce vs Kopriva

court 10

ore 11.00 – Oliynkova vs Birrel

Court 12

ore 11.00 – Struff vs Faria
a seguire – Chwalinska vs (23) Mertens
a seguire – Kasaktina vs Bandecchi

Court 13

ore 11.00 – Walton vs Svajda
a seguire – Putinseva vs Osorio
a seguire – Tabilo vs (16) Vacherot

 

 

 

