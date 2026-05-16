Sorteggio tabellone Roland Garros 2026 in tv: data, orario, diretta streaming

Data e orario del sorteggio dei tabelloni del Roland Garros 2026, in programma dal 25 maggio al 7 giugno. Parigi fa da sfondo al secondo major stagionale, quello che manca a Jannik Sinner per completare a soli 24 anni il Career Grand Slam. Il numero uno al mondo arriva nella capitale francese da ovvio favorito dopo mesi di assoluto dominio sul circuito e in più non avrà la concorrenza di colui, Carlos Alcaraz, che dodici mesi fa trionfò sullo Chatrier annullandogli match points. Vedremo il sorteggio cosa riserverà quest’anno al tennista di Sesto Pusteria e a tutti gli altri azzurri al via.

ENTRY LIST MASCHILE ROLAND GARROS 2026

ENTRY LIST FEMMINILE ROLAND GARROS 2026

Il sorteggio dei tabelloni si terrà nella giornata di giovedì 21 maggio alle ore 14:00 e sarà possibile seguirlo in diretta sul canale Youtube del Roland Garros. Spazio Tennis vi offrirà invece una diretta scritta del sorteggio, in modo da non perdervi nulla, neanche un accoppiamento, fornendo subito anche i tabelloni.