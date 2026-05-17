Roland Garros 2026: programma, orari e ordine di gioco di lunedì 18 maggio con tanti azzurri in campo.

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di lunedì 18 maggio del Roland Garros 2026. Si apre il tabellone maschile e femminile delle qualificazioni con tanti italiani in campo.
IL PROGRAMMA COMPLETO
Court Suzanne-Lenglen
ore 10.00 – Grenier vs (31) L. Harris
non prima delle 12.30 – (8) Chwalinska
a seguire – (WC) Goffin vs Tseng
a seguire – Stephens vs Lee
Court 14
ore 10.oo – (WC) Ghibaudo vs Zheng
a seguire – Evans vs (WC) Jade
a seguire – (WC) Bertrand vs Glinka
a seguire – Stoiana vs (WC) Janicijevic
a seguire – Bandecchi vs (WC) Paquet
Court 7
(WC) Inisan vs Avdeeva
a seguire – Olivieri vs (WC) Faurel
a seguire – (9) Sherif vs Garcia
a seguire – Bueno vs (WC) Bax
a seguire – Broom vs Blanchet
Court 6
ore 10.00 – (WC) Leonard vs (21) Sakatsume
a seguire – Iatchenko vs Monnet
a seguire – Falei vs (29) Pigato
a seguire – Barrena vs Galarneau
a seguire – Day vs Dodin
Court 2
ore 10.00 – Von Deichmann vs Garland
a seguire – (2) Kraus vs Naef
a seguire – Prado Angelo vs (18) Mcdonald
a seguire – Jorge vs (28) Kalieva
Court 3
ore 10.00 (1) Tararudee vs Papamichail
a seguire – Yaneva vs Begu
a seguire – Ferreira Silva vs Gomez
a seguire – Tomic vs (28) Echargui
Court 4
ore 10.00 – Simakin vs Draxl
a seguire – Gjorcheska vs (17) Lamens
a seguire – Barthel vs Friedsam
a seguire – Neumayer vs Bolt
Court 5
ore 10.00 – Pellegrino vs Moreno de Alboran
a seguire – Gorgodze vs (22) Zidansek
a seguire – Sanchez vs Gormaz
a seguire – Cinà vs Watanuki
Court 8
ore 10.00 – Bulgaru vs Guo
a seguire – Diaz Acosta vs O’Connell
a seguire – Minnen vs Gasanova
a seguire – Moro Canas vs Napolitano
Court 9
ore 10.00 – (6) Jimenez Kasintseva vs Pridankina
a seguire – Clarke vs (23) Sweeny
a seguire – (7) Damm vs Samuel
a seguire – Klimovicova vs (32) Radivojevic
a seguire – (12) Gaubas vs Coria
Court 10
ore 10.00 – Costoulas vs Mrdeza
a seguire – (16) Virtanen vs Holmgren
a seguire – Knutson vs Trevisan
a seguire – (9) Basilashvili vs Boscardin Dias
a seguire – Mejia vs (27) Llamas Ruiz
Court 11
ore 10.00 – Fontana vs (19) Preston
a seguire – (2) Shimabukuro vs Sakellaridis
a seguire – (8) Svrcina vs Den Ouden
a seguire – (15) Korneeva vs Hibino
a seguire – (14) Sasnovich vs Osuigwe
Court 12
ore 10.00 – (1) De Jong vs Sun
a seguire – Bertola vs (19) Mochizuki
a seguire – (10) Yuan vs Dart
a seguire – Sachko vs (25) Pinnington Jones
a seguire – (12) Salkova vs Podrez
Court 13
ore 10.00 – Ficovich vs (29) Travaglia
a seguire – Houkes vs Cecchinato
a seguire – Akugue vs Prozorova
a seguire – Rus vs Ortenzi
a seguire – Reis da Silva vs (WC) Hemery