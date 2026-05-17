Internazionali d’Italia, Bolelli/Vavassori nella storia: è la prima coppia azzurra a trionfare a Roma

Simone Bolelli e Andrea Vavassori scrivono la storia del tennis azzurro agli Internazionali d’Italia 2026. Dopo aver riportato a 63 anni di distanza dall’ultima volta (Pietrangeli/Sirola sconfitti da Emerson/Fraser nel 1963) un duo tutto italiano in finale a Roma, Bolelli e Vavassori diventano la prima coppia azzurra di sempre a trionfare al Foro Italico dopo l’ex aequo di Pietrangeli/Sirola che nel 1960 condivisero il successo con Emerson/Fraser. Al termine di due settimane fantastiche, i numeri 7 del tabellone hanno sconfitto nell’ultimo atto del torneo i secondi favoriti del seeding Marcel Granollers e Horacio Zeballos con il punteggio di 7-6(8) 6-7(3) 10-3 dopo 2 ore e 19 minuti di gioco. L’emiliano e il torinese raggiungono anche la doppia cifra di titoli di coppia conquistati nel circuito maggiore con il decimo sigillo, il terzo stagionale dopo Rotterdam e Miami.

PRIMO SET

Inizia in salita la partita di Bolelli/Vavassori, che nel terzo game cedono la battuta a zero e sono costretti a rincorrere. Granollers/Zeballos concedono pochissimo nei propri turni di servizio grazie ad un rendimento altissimo con la prima, ma al momento di chiudere arrivano le occasioni per gli azzurri che annullano un set point e al punto decisivo pareggiano i conti sul 5-5. Si arriva dunque al tie-break, dove la coppia spagnolo-argentina si procura altri tre set point, di cui due consecutivi con uno al servizio, ma sono Bolelli/Vavassori ad imporsi per 10 punti a 8.

SECONDO SET

In apertura di secondo gli azzurri volano sul 15-40 in risposta nel primo gioco, ma Granollers/Zeballos si salvano. Si prosegue dunque ‘on serve’ fino al dodicesimo game quando Bolelli al servizio deve cancellare tre set point di fila per arrivare ancora una volta al tie-break, dove stavolta sono però Granollers/Zeballos ad avere la meglio per 7 punti a 3.

TERZO SET

Nel match tie-break sono Bolelli/Vavassori a conquistare per primi un mini-break portandosi sul 2-1 dopo il doppio fallo di Zeballos. Gli azzurri vincono entrambi i punti in battuta per portarsi sul 4-1 e poi allungano addirittura sul 6-1 strappando altri due punti sul servizio di Granollers. È dominio per Bolelli/Vavassori che chiudono 10-3 e mandano in archivio la finale.