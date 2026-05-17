Bolelli/Vavassori vincono gli Internazionali d’Italia: quanto guadagnano? Punti, soldi e montepremi

Andrea Vavassori e Simone Bolelli battono Marcel Granollers e Horacio Zeballos e vincono il Masters 1000 di Roma 2026. La coppia azzurra scrive la storia diventando il primo duo italiano a vincere gli Internazionali d’Italia. Per Bolelli e Vavassori è il secondo ‘1000’ stagionale dopo il titolo al Miami Open.

Bolelli e Vavassori campioni a Roma: punti, soldi e montepremi

Grazie al trionfo tra le statue del Foro Italico, Andrea Vavassori e Simone Bolelli hanno incassato 409.520 euro. Si sono inoltre messi in tasca 1000 punti, bottino importante in ottica qualificazione ATP Finals di Torino.

MONTEPREMI MASCHILE INTERNAZIONALI d’ITALIA DOPPIO

PRIMO TURNO – € 17.060 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 31.220 (90 punti)

QUARTI DI FINALE – € 58.220 (180 punti)

SEMIFINALE – € 116.430 (360 punti)

FINALE – € 216.800 (600 punti)

VINCITORE – € 409.520 (1000 punti)