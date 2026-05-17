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ATP 250 Ginevra 2026: Brancaccio lucky loser, affronterà Wawrinka in tabellone principale

By Tommaso de Laurentiis
1 Min Read
Raul Brancaccio nel torneo di Villena 2025
Raul Brancaccio - Foto Challenger Villena 2025

Raul Brancaccio accede al tabellone principale dell’ATP 250 di Ginevra 2026. Il 29enne azzurro – sconfitto da Clement Tabur al turno decisivo delle qualificazioni – entra in main draw in seguito al forfait del cileno Alejandro Tabilo. Primo turno vintage con il 41enne Stan Wawrinka per Brancaccio, che giocherà la seconda partita in carriera nel circuito maggiore dopo quella persa nel 2021 contro Cecchinato nell’ATP 250 di Parma.

 

 

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