Challenger 175 Cagliari 2026: programma, orari e ordine di gioco giovedì 30 aprile con Berrettini in campo

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 30 aprile del Challenger 175 di Cagliari 2026. Torna in campo Matteo Berrettini che, dopo il successo sofferto all’esordio contro Kypson, se la vedrà con il vincitore dell’edizione 2024 del Sardegna Open Mariano Navone.
DOVE SEGUIRE BERRETTINI-NAVONE
IL MONTEPREMI DEL CHALLENGER DI CAGLIARI
IL PROGRAMMA COMPLETO
CENTRE COURT
ore 12.00 – de Jong vs (2) Mannarino
a seguire – Berrettini vs (1) Navone
a seguire – Nava/Dzumhur vs (6) Hurkacz
a seguire – Kovacevic vs (8) Giron
COURT 14
ore 11.00 – Garin vs (3) Borges
a seguire – J.M. Cerundolo vs (Q) Arnaboldi o Arnaldi
a seguire – Sonego o Bellucci vs Carboni o Cadenasso
a seguire – (4) Burruchaga vs Pellegrino