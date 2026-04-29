L’orario di Berrettini-Navone: data e diretta tv secondo turno Challenger 175 Cagliari 2026

Matteo Berrettini affronterà Mariano Navone per un posto nei quarti di finale del Challenger 175 di Cagliari 2026. L’azzurro, uscito indenne da un esordio tutt’altro che agevole con Kypson, sfiderà la testa di serie numero uno del tabellone sardo, nonché ultimo vincitore del torneo (2024).

IL MONTEPREMI DEL CHALLENGER DI CAGLIARI

Il match tra Berrettni e Navone andrà in scena giovedì 30 aprile sul Campo Centrale nel secondo match a partire dalle 12.00 La diretta televisiva è affidata SuperTennis (212 sky e 64 del digitale terrestre) e in diretta streaming su Challenger tv (sito gratis dell’Atp).