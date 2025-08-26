Telecronisti Sinner-Kopriva: chi commenta su Supertennis e Sky Us Open 2025

Il programma e i telecronisti di Sinner-Kopriva, primo turno degli US Open in diretta su SuperTennis e Sky. Finalmente è giunto il momento di scendere in campo per il detentore del titolo, che apre il suo cammino a New York contro il ceco nella giornata di martedì 26 agosto. La sfida è programmata come 2°match dalle 17:30 sull’Arthur Ashe, quindi in sessione diurna al termine del match tra Arango e Swiatek.

CHI COMMENTA SU SUPERTENNIS E SKY

La partita, come tutto il torneo di Flushing Meadows, sarà trasmessa sia in chiaro gratuitamente su SuperTennis che via satellite – previo abbonamento – sui canali Sky Sport. A commentare la sfida Sinner-Kopriva su SuperTennis sarà la coppia composta da Lorenzo Fares e Vincenzo Santopadre, che già lo scorso anno accompagnarono con le loro telecronache il campione di Sesto Pusteria verso il titolo. Su Sky Sport la telecronaca sarà invece a cura di Elena Pero e Stefano Pescosolido