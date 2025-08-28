Telecronisti Sinner-Popyrin: chi commenta su Supertennis e Sky Us Open 2025

Il programma e i telecronisti di Sinner-Popyrin, secondo turno degli US Open in diretta su SuperTennis e Sky. Dopo il facile esordio con Kopriva, ora un test certamente più significativo per il numero uno del tabellone. L’avversario odierno, il 26enne australiano, poche settimane fa aveva raggiunto il best ranking di n°19 al mondo e un anno fa a New York si era concesso il lusso di eliminare Novak Djokovic. La sfida è programmata come 2°match dalle 17:30 sull’Arthur Ashe, quindi in sessione diurna al termine del match tra Arango e Swiatek.

CHI COMMENTA SU SUPERTENNIS E SKY

La partita, come tutto il torneo di Flushing Meadows, sarà trasmessa sia in chiaro gratuitamente su SuperTennis che via satellite – previo abbonamento – sui canali Sky Sport. A commentare la sfida Sinner-Popyrin su SuperTennis sarà la coppia composta da Lorenzo Fares e Vincenzo Santopadre, che già lo scorso anno accompagnarono con le loro telecronache il campione di Sesto Pusteria verso il titolo. Su Sky Sport la telecronaca sarà invece a cura di Elena Pero e Stefano Pescosolido