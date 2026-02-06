ESCLUSIVA – Lorenzo Sonego non giocherà l’ATP 250 di Buenos Aires

Lorenzo Sonego non giocherà l’ATP 250 di Buenos Aires. Alla vigilia del sorteggio dell’evento argentino, il piemontese si è cancellato dal primo dei tre tornei della campagna sudamericana. Reduce dal secondo turno agli Australian Open, il numero 60 del mondo fa slittare almeno di una settimana il suo ritorno in campo, che adesso è in programma per l’ATP 500 di Rio de Janeiro. Dopo il ritiro di Musetti, l’Italia perde un altro giocatore nel torneo, ma ai nastri di partenza potrà comunque contare su Luciano Darderi e Matteo Berrettini, che oltre a Buenos Aires saranno protagonisti anche a Rio e Santiago del Cile. Per quanto riguarda Sonego, al momento non sono noti i motivi della rinuncia al torneo. A beneficiare di questo ritiro sarà l’argentino Roman Andres Burruchaga.

