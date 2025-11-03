Wta Finals 2025 Riyadh: tabellone e accoppiamenti semifinali

Il tabellone delle WTA Finals 2025 di Riyadh aggiornato con gli accoppiamenti delle semifinali del singolare e doppio. Giornata dopo giornata seguiamo l’evolversi della fase di round robin, che permetterà alle prime due di ogni girone di superare la fase iniziale e conquistare l’accesso tra le migliori quattro della competizione. Come da regolamento e da tradizione, chi arriva in testa a un raggruppamento affronta la seconda dell’altro e viceversa.

FORMULA E REGOLAMENTO

PROGRAMMA WTA FINALS

RISULTATI & CLASSIFICHE

MONTEPREMI SINGOLARE

MONTEPREMI DOPPIO

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI WTA FINALS SINGOLARE

Semifinali

Vincitrice Gruppo Graff vs. Amanda Anisimova (USA) o Iga Swiatek (POL)

Elena Rybakina (KAZ) vs. 2^classificata Gruppo Graf

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI WTA FINALS DOPPIO

Semifinali

Vincitrici Gruppo Navratilova vs. 2^classificate Gruppo Huber

Vincitrici Gruppo Huber vs. 2^classificate Gruppo Navratilova