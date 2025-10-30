Risultati e classifiche Wta Finals Riyadh 2025: gironi singolare e doppio

I gironi, con i risultati e le classifiche aggiornate delle Wta Finals 2025, torneo in programma dall’1 all’8 novembre. Occhi ovviamente puntati sulle nostre punte di diamante, Jasmine Paolini in singolare e sempre la tennista di Bagni di Lucca in doppio con Sara Errani. Una settimana tutta da seguire, a partire dalla fase di round robin verso gli atti conclusivi dell’evento. Di seguito tutti i risultati e le classifiche aggiornate.
WTA FINALS – SINGOLARE
GIRONI E CLASSIFICHE
-GRUPPO GRAF
Aryna Sabalenka (BLR)
Coco Gauff (USA)
Jessica Pegula (USA)
Jasmine Paolini (ITA)
-GRUPPO S.WILLIAMS
Iga Swiatek (POL)
Amanda Anisimova (USA)
Elena Rybakina (KAZ)
Madison Keys (USA)
RISULTATI
Sabato 1 novembre
(2) Iga Swiatek (POL) vs. (7) Madison Keys (USA)
(4) Amanda Anisimova (USA) vs. (6) Elena Rybakina (KAZ)
Domenica 2 novembre
(1) Aryna Sabalenka (BLR) vs. (8) Jasmine Paolini (ITA)
(3) Coco Gauff (USA) vs. (5) Jessica Pegula (USA)
WTA FINALS – DOPPIO
GIRONI E CLASSIFICHE
-GRUPPO NAVRATILOVA
Errani/Paolini (ITA)
Kudermetova/Mertens (RUS/BEL)
Hsieh/Ostapenko (TPE/LAT)
Muhammad/Schuurs (USA/NED)
-GRUPPO HUBER
Townsend/Siniakova (USA/CZE)
Dabrowski/Routliffe (CAN/NZL)
Andreeva/Shnaider (RUS)
Babos/Stefani (HUN/BRA)
RISULTATI
Sabato 1 novembre
(1) Errani/Paolini (ITA) vs. (8) Muhammad/Schuurs (USA/NED)
(4) Kudermetova/Mertens (RUS/BEL) vs. (6) Hsieh/Ostapenko (TPE/LAT)
Domenica 2 novembre
(3) Dabrowski/Routliffe (CAN/NZL) vs. (5) Andreeva/Shnaider (RUS)
(2) Siniakova/Townsend (CZE/USA) vs. (7) Babos/Stefani (HUN/BRA)