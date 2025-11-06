ATP Finals 2025, Binaghi: “Ha confermato l’hotel, quindi per noi è iscritto come Sinner e Alcaraz”

A pochi giorni dall’inizio ufficiale delle ATP Finals 2025, resta ancora da chiarire se Novak Djokovic farà parte degli otto tennisti che a partire da domenica prossima si sfideranno a Torino per conquistare il titolo di ‘maestro’.

Dopo il botta e risposta a distanza con lo stesso campione serbo, ai microfoni di Raisport, il presidente della FITP, Angelo Binaghi torna nuovamente sulla questione rivelando: “Abbiamo verificato che ha confermato le stanze nell’hotel che è convenzionato con il torneo. In assenza di alcuna disdetta lui oggi per noi si trova nella situazione di Sinner, Alcaraz e di tutti gli altri. È iscritto regolarmente al torneo e non c’è nessun segnale che ci possa far pensare che lui non venga”.