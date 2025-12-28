Perché Nick Kyrgios e Aryna Sabalenka non cambiano campo in occasione della Battaglia dei Sessi a Dubai? Lo speciale evento di scena presso la Coca-Cola Arena presenta una serie di differenze rispetto ai match dei circuiti ATP e WTA: una di queste riguarda proprio la metà del campo occupata dai due giocatori. Oltre a un sistema di punteggio diverso – c’è un super tie-break a 10 punti al posto del terzo set – e soprattutto al solo servizio a disposizione per entrambi i giocatori, ciò a cui gli spettatori hanno inevitabilmente fatto caso interessa il campo.

Battaglia dei Sessi 2025, perché Kyrgios e Sabalenka non cambiano campo: la spiegazione

La metà di campo di Aryna Sabalenka è più piccola del 9% “per riflettere le differenze medie nella velocità di movimento tra uomini e donne”. Di conseguenza, affinché ciò venga rispettato nell’arco di tutto l’incontro, Sabalenka e Kyrgios non cambiano campo – come invece farebbero, di norma, al termine di ogni game dispari – bensì restano dallo stesso lato fino alla fine.