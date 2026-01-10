United Cup 2026: la finale sarà Svizzera-Polonia

La finale della United Cup 2026 metterà di fronte Svizzera e Polonia. Le due nazionali finaliste hanno superato rispettivamente il Belgio nella prima semifinale e gli Stari Uniti nella seconda semifinale. La compagine svizzera guidata da Magnus Norman si è imposta per 2-1 nella prima semifinale, nella notte italiana, nel tie contro il Belgio al termine di una sfida combattuta e spettacolare. Grande protagonista ancora una volta Belinda Bencic, imbattuta nel singolare in questa edizione della competizione, che ha superato Elise Mertens con il punteggio di 6-3 4-6 7-6(0).

Nel singolare maschile è arrivata poi la risposta del Belgio grazie alla grande prova di Zizou Bergs, che dopo oltre due ore e mezza di battaglia ha avuto la meglio su Stan Wawrinka per 6-3 6-7(4) 6-3 consegnando la provvisoria parità. Il tie si è deciso nel doppio misto, dove la coppia svizzera formata da Belinda Bencic e Jakub Paul ha superato il duo belga composto da Bergs e Mertens con lo score di 6-3 0-6 10-5, regalando alla Svizzera l’accesso alla finale della United Cup 2026 per la prima volta nella storia della competizione.

Nella seconda semifinale tra Stati Uniti e Polonia, è stata la Polonia a portarsi avanti con Hubert Hurkacz che ha sconfitto Taylor Fritz 7-6(1) 7-6(2). Reazione statunitense nel femminile con Coco Gauff che ha domato per Iga Swiatek 6-4 6-2. Decisivo dunque il doppio misto, dove a spuntarla sono stati i polacchi.

Merito di Katarzyna Kawa e Jan Zielinski, capaci di liquidare per 7-6 7-6 Coco Gauff e Christian Harrison. La Polonia ha così vendicato la sconfitta nell’atto conclusivo dello scorso anno ma soprattutto ha raggiunto la sua terza finale consecutiva, confermandosi una delle nazioni più pericolose. Domenica 11 gennaio alle 7.30, Swiatek e compagni andranno a caccia del tanto agognato titolo, sfumato per un soffio nelle ultime edizioni. Saranno proprio loro a partire con i favori del pronostico, ma guai a sottovalutare un’avversaria che può vantare una giocatrice in forma come Belinda Bencic.