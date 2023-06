Il Veneto Open perde subito Sara Errani, battuta dalla britannica Katie Swan

Nei primi 15 incontri del Veneto Open promoted by Confindustria Veneto Est era uscita di scena solamente una delle sette teste di serie impegnate, la statunitense Taylor Townsend, ma nel sedicesimo – e ultimo – è arrivata la seconda caduta illustre. Ed è uno scivolone che fa male, perché a salutare subito il WTA 125 del Tennis Club Gaiba è stata la seconda favorita e finalista nell’edizione 2022 Sara Errani, sconfitta dalla britannica Katie Swan. Sull’erba del Centrale la romagnola non ha trovato la sua miglior performance e la 24enne inglese – numero 137 del ranking mondiale – ne ha approfittato con merito, giocando meglio nei momenti decisivi di un duello molto equilibrato. È finita 7-5 7-5 per la giocatrice di Bristol, che all’erba ci è abituata (una decina di giorni fa è arrivata in finale in un ricco torneo Itf a Surbiton) e dopo l’iniziale 1-3 del primo set ha fatto praticamente sempre gara di testa, contenendo i tentativi di rientro dell’azzurra e trovando per due volte il break decisivo sul 5-5. “Sono contenta della mia prova – ha detto la vincitrice –, perché mi è capitata un’avversaria di primo turno davvero pericolosa. Lei è una grande giocatrice, una lottatrice, quindi non è stato semplice affrontarla già all’esordio, specialmente in una giornata così calda. È andata bene e sono felice perché questo torneo mi piace molto”. Sarà dunque lei l’avversaria al secondo turno della statunitense Ashlyn Krueger. Le due si affronteranno in uno dei quattro match di giovedì, ma a Gaiba ce ne saranno altrettanti già mercoledì, a partire dalle 13.

TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA

Singolare. Primo turno: Yanina Wickmayer (Bel) b. Priscilla Hon (Aus) 7-5 6-4, Tatjana Maria (Ger) b. Ylena In-Albon (Sui) 6-3 6-4, Sinja Kraus (Aut) b. Jaqueline Cristian (Rou) 7-5 6-3, Lucrezia Stefanini (Ita) b. Magali Kempen (Bel) 3-6 6-2 7-5, Evgeniya Rodina b. Giorgia Pedone (Ita) 4-6 6-3 7-5, Laura Pigossi (Bra) b. Jana Cepelova (Svk) 3-6 6-3 6-1, Nuria Brancaccio (Ita) b. Irina Bara (Rou) 6-4 6-1, Ashlyn Krueger (Usa) b. Dalila Jakupovic (Slo) 6-3 6-2, Robin Montgomery (Usa) b. Taylor Townsend (Usa) 4-6 6-4 7-6, Ysaline Bonaventure (Bel) b. Marina Bassols Ribera (Esp) 6-7 6-2 6-4, Katie Swan (Gbr) b. Sara Errani (Ita) 7-5 7-5.

IL VENETO OPEN DAL VIVO – I tagliandi per assistere alle sette giornate di gara del Veneto Open sono disponibili sulla biglietteria online OOOH.Events, all’indirizzo: https://oooh.events/category/sport-motori/.

IL VENETO OPEN IN TV – I quarti di finale, le semifinali e la finale del Veneto Open saranno trasmessi in diretta tv sul canale Eurosport 2 (disponibile su Sky, TimVision e Dazn, https://www.eurosport.it/watch/tennis). Gli incontri delle quattro giornate precedenti (lunedì-giovedì) saranno invece disponibili sulla piattaforma streaming Discovery+ (https://www.discoveryplus.com/it/sport/tennis).

IL VENETO OPEN ONLINE – Oltre che attraverso il sito web ufficiale del torneo www.venetopen.com, è possibile seguire il Veneto Open anche attraverso le pagine social dedicate alla manifestazione. Account Instagram: @Venetopen. Pagina Facebook: Gaibledon. Canale YouTube: Gaibledon.

