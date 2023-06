Morgado vola, il favorito a Crema è lui. Massellani e Rizzetto speranze dal Piemonte

È nato a Lisbona nel 2007, è numero 15 nel ranking Under 16 di Tennis Europe ma nel 2023 è uno dei più forti in assoluto, tanto da essere attualmente secondo nella ‘Race to Monte-Carlo’, la graduatoria che promuoverà i migliori 8 di ogni categoria allo Junior Masters in programma al Country Club del Principato. Joao Morgado – secondo favorito nel draw ma ormai il più forte rimasto in lizza – sta confermando anche al Trofeo Città di Crema tutto il suo valore, dominando gli avversari con grande autorevolezza. All’esordio aveva concesso appena tre game ad Alessandro Maina, al secondo non ne ha lasciato nemmeno uno all’altro italiano Ettore Maria Pesce. Al prossimo ostacolo se la vedrà con il paraguaiano Alex Nunez Vera, ma l’impressione è che il portoghese abbia le carte in regole per andare in fondo. La pattuglia italiana intanto si assottiglia, come è inevitabile nel momento in cui il torneo entra nel vivo e porta alla luce i favoriti provenienti da altri Paesi. Ma non manca chi resiste. Per esempio, Simone Massellani, che dopo essere passato indenne dalle qualificazioni aveva provocato all’esordio la sorpresa più importante della settimana, battendo la testa di serie numero 1 Zagars. Nel derby contro Davide Ciaschetti, il classe 2008 piemontese ha ribadito il suo ottimo stato di forma, chiudendo in due set rapidi senza mai rischiare. Promosso inoltre il milanese Andrea Tognolini, capace di eliminare con un doppio 7-5 il numero 5 del seeding Lorenzo Balducci.

Tra la donne, c’è un Paese che la sta facendo da padrone: si tratta del Giappone, che ha portato ben tre sue rappresentanti nei quarti di finale. La sorpresa più importante è la vittoria di Ran Wakana sulla numero 1 del seeding, la polacca Oliwia Drozdz, sconfitta in rimonta. Sorpresa relativa, in verità, considerato che la giocatrice asiatica aveva ben impressionato nell’Under 14 di Milano, mettendo in mostra quelle grandi doti di combattente che sta confermando anche al Tc Crema. L’Italia si affida a Greta Rizzetto, piemontese come Massellani, a segno in tre parziali sulla brasiliana Rivoli, a cui non è bastato vincere il primo set per avviarsi verso il successo. Greta, classe 2007, è di Valenza, è tesserata per la Canottieri Casale ed è sorella di Emma, due anni più grande e pure lei impegnata nel circuito internazionale giovanile. Nella giornata di giovedì in campo tutti i match dei quarti di finale, con inizio alle ore 9 ed entrata sempre gratuita.

RISULTATI

Singolare maschile, 2° turno: Massellani (Ita) b. Ciaschetti (Ita) 6-3 6-0, Lora (Bol) b. Didoni (Ita) 6-4 6-3, Vertberger (Arg) b. Cappellari (Ita) 6-2 6-3, Duarte (Por) b. Pansecchi (Ita) 6-3 4-6 6-4, Tognolini (Ita) b. Balducci (Ita) 7-5 7-5, Nunez Vera (Par) b. Ricci (Ita) 6-4 6-2, Morgado (Por) b. Pesce (Ita) 6-0 6-0, Fiocchi (Ita) b. Despotovic (Srb) 6-2 6-3.

Singolare femminile, 2° turno: Wakana (Jpn) b. Drozdz (Pol) 5-7 6-3 6-2, Pircher (Aut) b. Baneva (Ita) 6-0 6-0, Rizzetto (Ita) b. Rivoli (Bra) 3-6 6-2 6-1, Nishiwaki (Jpn) b. Moro Pleuss (Per) 4-6 6-1 6-1, Matias (Por) b. Cremonini (Ita) 7-6 6-4, Komada (Jpn) b. Grassi (Arg) 6-1 7-5, Olariu (Rom) b. Velasco (Bol) 6-2 6-0, Santos (Por) b. Rolli (Ita) 6-0 5-7 6-1.

