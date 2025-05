Primo punto in Serie B2 per il Tennis Club Crema: è 2-2 nella trasferta a Verona

Dopo un avvio in salita, con due sconfitte nelle prime due giornate, ecco il primo risultato utile in Serie B2 per le ragazze del Tennis Club Crema. La formazione capitanata da Daniela Russino l’ha conquistato in rimonta nella trasferta a Verona, sui campi del Circolo Tennis Scaligero. Un duello delicato nel quale il team lombardo ha saputo far pesare a dovere i propri punti di forza, fino a chiudere sul 2-2. Il primo punto di giornata è andato alla formazione rivale, a segno per 6-2 6-3 con Sveva Zerpelloni contro Giulia Finocchiaro, ma il vantaggio è durato meno di un quarto d’ora, perché sul campo adiacente la new entry Emma Pedretti – al debutto per il Tc Crema, dopo l’assenza nelle prime due gare – ha siglato il pareggio battendo per 7-6 6-1 la rivale Camilla Iannece, in un confronto deciso dal primo set. Conquistato quello al tie-break (per 7 punti a 5), la cremasca ha cambiato marcia e la rivale non è più riuscita a mantenere il contatto. Il team veronese è tornato poi in vantaggio grazie al successo di Giorgia Bonanni sulla giovanissima Giulia Tamirsi (6-1 6-1), ma stavolta – a differenza delle due gare precedenti – il doppio ha dato ragione al Tennis Club Crema. A vincerlo, per il definitivo 2-2, la coppia Finocchiaro/Pedretti, passata comodamente contro il duo Zerpelloni/Bonanni, sconfitte per 6-3 6-2 in poco più di un’ora.

“L’arrivo in squadra di Emma Pedretti ci ha dato grande energia – ha detto la capitana Daniela Russino –: la sua presenza si è rivelata decisiva sia in singolare sia nel doppio. Siamo molto soddisfatte di questo risultato, le ragazze hanno dato il massimo e mostrato anche un grande spirito di squadra. Meritano tutte un applauso”. In virtù del punto di penalità comminato al Tc Crema per l’assenza di una giocatrice nella prima sfida del campionato, il punto conquistato a Verona non basta a togliere lo zero dalla classifica, che attualmente vede le lombarde al settimo e ultimo posto. Ma l’ottimo pareggio in Veneto rappresenta comunque una decisa iniezione di fiducia, che fa ben sperare in vista dei prossimi impegni. Il primo non sarà dei più semplici: domenica 18 maggio sui campi di via del Fante arriverà la capolista Tennis Club Triestino, balzata al comando della classifica del Girone 2 in virtù del successo ottenuto alla terza giornata contro il Tennis Comunali Vicenza.

RISULTATI

Terza giornata girone 2

Circolo Tennis Scaligero – Tennis Club Crema 2-2

Sveva Zerpelloni (S) b. Giulia Finocchiaro (C) 6-2 6-3, Emma Pedretti (C) b. Camilla Iannece (S) 7-6 6-1, Giorgia Bonanni (S) b. Giulia Tamirsi (C) 6-1 6-1, Finocchiaro/Pedretti (C) b. Zerpelloni/Bonanni (S) 6-3 6-2.

CLASSIFICA GIRONE 2

1. Tennis Club Triestino, 5 punti (7-5)

2. Tennis Comunali Vicenza, 4 punti (6-6)

2. Ct Marino Casalboni, 4 punti (6-6)

4. Tc President, 4 punti (5-3)*

5. Tc Merano, 2 punti (4-4)*

5. Ct Scaligero, 2 punti (4-4)*

7. Tc Crema, 0 punti (4-8)

* una partita in meno

Leggi anche: