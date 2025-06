Un’altra maratona vincente di Ghia al Città di Crema. Nel femminile è Italia-Giappone

Ormai potremmo ribattezzarlo ‘il maratoneta’. Giorgio Ghia, partita dopo partita, sta mostrando carattere e forza di volontà per avere ragione di avversari che cercano in ogni modo di metterlo in crisi, ma che alla fine si devono arrendere. Il milanese, classe 2010, è fra i grandi protagonisti dell’edizione numero 19 del Trofeo Città di Crema (internazionale Under 16 su terra), torneo nel quale scattava dai blocchi come testa di serie numero 2 del singolare maschile. Per la terza volta su altrettanti match, il portacolori del Tc Milano A. Bonacossa l’ha spuntata al set decisivo, stavolta battendo il qualificato Jacopo La Piana col punteggio di 7-6 4-6 6-2. La semifinale della parte bassa del draw sarà un derby milanese e sarà pure la migliore partita possibile a questo livello, perché di fronte a Ghia ci sarà il numero 4 del seeding Emiliano Bratomi, capace di lasciare appena quattro game a Daniele Longo, in un match che molti attendevano equilibrato e che invece è stato quasi a senso unico. Promosso dai quarti anche l’emiliano Sebastiano Mantovani, numero 5, che ha controllato il romano Leonardo Cicchinelli chiudendo con pochi rischi.

Tra le ragazze, il singolare sarà una sfida tra Italia e Giappone. Da un lato, la numero 1 Camilla Olga Castracani contro Shina Okuyama; dall’altro, la rivelazione Bianca Baroglio contro Ayaka Iwasa. Dalla parte delle azzurre, esperienza ed età, visto che le due asiatiche sono entrambe classe 2012. Ma per quanto hanno mostrato sin qui nel torneo, le nipponiche sono da prendere con le molle: nei quarti, hanno ceduto sette game in due incontri, facendo seguito alle ottime prestazioni delle giornate precedenti. Risolti in due set anche gli altri confronti: la prima favorita Castracani ha concesso cinque game alla wild card Chiara Volante, mentre la piemontese Baroglio ha rifilato un periodico 6-4 alla pugliese Sara De Maria. Proprio Bianca Baroglio – classe 2009 da Alessandria e anche lei entrata grazie a un invito – sta confermando le sue grandi potenzialità: cresciuta all’Oltrepò Tennis Academy di Codevilla (provincia di Pavia), ammira il corregionale Lorenzo Sonego e Martina Trevisan, e piano piano sta guadagnando terreno sia tra le coetanee, sia nel ranking Fitp (nel quale oggi è 2.6). Venerdì le semifinali dei singolari e le finali dei doppi. Sabato i match decisivi, sempre con l’ingresso gratuito ai campi di Via del Fante.

Risultati di giornata

Tabellone singolare maschile, quarti di finale: G. Ghia (Ita, 2) b. J. La Piana (Ita) 7-6 4-6 6-2, E. Bratomi (Ita, 4) b. D. Longo (Ita) 6-3 6-1, S. Mantovani (Ita, 5) b. L. Cicchinelli (Ita) 6-4 6-0. Da concludere: C. Cattaneo (Ita, 3) vs S. Cerani (Ita)

Tabellone singolare femminile, quarti di finale: A. Iwasa (Jpn) b. F. Montorsi (Ita) 6-3 6-0, B. Baroglio (Ita) b. S. De Maria (Ita) 6-4 6-4, C. Castracani (Ita, 1) b. C. Volante (Ita) 6-3 6-2, S. Okuyama (Jpn, 3) b. E. Lu Knapik (Pol) 6-1 6-3.

