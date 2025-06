Grand’Italia al Città di Crema, ma attenzione a Patrik Semenic

Lo scorso anno arrivò una doppietta tricolore, ma anche nel 2025 – per l’edizione numero 19 del torneo – il Trofeo Città di Crema (internazionale Under 16 su terra) si presenta come possibile terreno di conquista per il tennis italiano. La prima giornata dei main draw sui campi del Tc Crema ha promosso diversi azzurri con ambizioni. Tra i ragazzi, avanti l’emiliano Sebastiano Mantovani (testa di serie numero 5), già protagonista di diversi tornei della categoria in regione e adesso alla prova del circuito internazionale: per lui, una vittoria in tre set sul qualificato Federico Maria Madera. Bene anche Emiliano Bratomi, Daniele Longo (a segno sulla wild card del circolo ospitante, Francesco Lupi), il qualificato Marco Antonio Tranciuc e Leonardo Cicchinelli, vincitore nel derby sul lucky loser Roberto Lavelli e ora atteso dal numero 1. Che non è italiano, bensì sloveno: si chiama Patrik Semenic e ha già fatto capire di essere un serio candidato al trofeo, lasciando appena cinque game all’esordio all’azzurro Emanuele Esposito. Numero 36 del ranking di Tennis Europe (con un primato a quota 29), lo sloveno è addirittura top 10 (numero 9) nella Race to Monte-Carlo, quella relativa ai risultati del 2025 e di fine 2024.

In campo femminile, il primo turno conferma il ruolo di favorita per la 15enne lombarda Camilla Olga Castracani, a segno per 6-4 6-2 su Margherita Ferretti e attesa da un altro derby tricolore contro Giulia Zoppas. Camilla, dopo alcuni anni passati in Nordamerica, è tornata in Italia con la famiglia e adesso proprio qui punta a fare un salto di qualità per assecondare un talento fuori discussione, come aveva già dimostrato la finale raggiunta lo scorso anno agli Italiani Under 14. Alla numero 1 risponde la numero 2 Isabella Johri, con un 6-4 6-4 a Demetra Mazzarella nell’ennesimo derby azzurro. Nella famiglia Semenic, invece, per Patrik che avanza c’è la gemella Karolina (numero 5 del seeding) che lascia subito la compagnia. Il merito? Della comasca Olivia Rotteglia, capace di controllare la rivale concedendole appena cinque game. Out anche la numero 6, la russa Alisa Garifullina, messa al tappeto da Chiara Volante. Tra le promosse, tuttavia, un nome esotico rimane: è quella della giapponese Ayaka Iwasa, proveniente dalle qualificazioni e capace di regolare all’esordio Sara Brescini. Per scoprirsi talent scout e dare un’occhiata ai campioni di domani, basta semplicemente fare due passi tra i vialetti del club di Via del Fante: l’ingresso è gratuito per tutta la settimana.

Risultati di giornata

Tabellone maschile, primo turno: D. Longo (Ita) b. F. Lupi (Ita) 6-1 6-3, L. Cicchinelli (Ita) b. R. Lavelli (Ita) 6-3 6-3, M. Tranciuc (Ita) b. D. Frasconi (Ita) 6-3 6-4, P. Semenic (Slo, 1) b. E. Esposito (Ita) 6-3 6-2, S. Mantovani (Ita, 5) b. F. Madera (Ita) 6-3 3-6 6-3, E. Bratomi (Ita, 4) b. T. Mascaretti (Ita) 6-4 6-3, P. Mangiante (Ita) b. A. Cerbo (Ita) 6-3 7-5, M. Giovagnoli (Ita) b. S. Palanza (Ita, 7) 6-1 1-6 7-6.

Tabellone femminile, primo turno: I. Johri (Ita, 2) b. D. Mazzarella (Ita) 6-4 6-4, A. Iwasa (Jpn) b. S. Brescini (Ita) 6-0 6-4, C. Castracani (Ita, 1) b. M. Ferretti (Ita) 6-4 6-2, G. Zoppas (Ita) b. A. Di Santo (Ita) 6-3 2-6 6-1, O. Rotteglia (Ita) b. K. Semenic (Slo, 5) 6-4 6-1, M. Ossani (Ita) b. S. Greco (Ita) 6-0 6-1, C. Volante (Ita) b. A. Garifullina (6) 6-3 6-3, F. Montorsi (Ita) b. S. Del Balzo Ruiti (Ita) 6-3 3-6 6-4.

