Il “Città di Crema” cerca il nuovo Sinner: da sabato la 19ª edizione del torneo internazionale under 16

Nel periodo d’oro della racchetta italiana, anche il Tennis Club Crema continua a fare la sua parte. Con ancora negli occhi e nel cuore le emozioni dello scudetto di Serie A1, il quarto, vinto lo scorso dicembre a Torino, il club di via del Fante si prepara per un altro dei suoi appuntamenti ormai storici: il torneo internazionale under 16 “Città di Crema”. Un evento che nel 2025 festeggia il ventennale dalla sua nascita (datata 2005), proponendo la diciannovesima edizione da sabato 7 a sabato 14 giugno. Attesi, come sempre, talenti da numerose nazioni diverse, europee e non solo, a caccia di esperienze e punti per scalare la classifica del circuito Tennis Europe, sognando un futuro da star. Nella storia dell’evento cremasco di futuri campioni ne sono transitati tanti, uno su tutti l’attuale numero uno del mondo Jannik Sinner, che giocò in città nel 2016. Non riuscì a lasciare il segno, uscendo di scena al secondo turno, ma il suo passaggio non è stato dimenticato, così come quelli di altri futuri top-10 come Andrey Rublev e Grigor Dimitrov, o addirittura di campioni Slam quali Dominic Thiem e Jelena Ostapenko, più tanti altri nomi noti nell’universo della racchetta. Il “Città di Crema” è uno dei sei eventi internazionali under 16 in scena in Italia e chiuderà un trittico di appuntamenti consecutivi, che si è aperto a Tolentino e sta passando da Perugia prima di arrivare in Lombardia.

Crema riparte dalla doppietta italiana del 2024 (la seconda nella storia dell’evento dopo quella targata 2017), quando a trionfare sulla terra dell’evento diretto da Jessica Festari furono addirittura due lombardi: Beatrice Vittoria Gatti e Giovanni Enrico Boi. Proprio quella italiana sarà naturalmente la pattuglia più folta, come mostrato dalle entry list che annoverano complessivamente oltre 300 nomi diversi. A guidare quella femminile c’è una azzurra, la 15enne Camilla Olga Castracani (numero 84 della classifica), mentre fra i ragazzi a comandare l’elenco degli iscritti c’è lo sloveno Patrik Semenic (numero 30). Come sempre, saranno 20 per sesso i nomi ammessi di diritto nei tabelloni principali, ai quali si aggiungeranno 4 wild card. Gli ultimi otto posti saranno invece in palio nelle qualificazioni del weekend inaugurale, con due incontri da vincere per garantirsi l’accesso al main draw. Da lunedì i tabelloni principali: quelli di singolare ma anche doppio maschile e femminile, che termineranno venerdì. Sabato le finali dei singolari. L’ingresso sarà gratuito per l’intera manifestazione.

