120 partecipanti e 109 incontri in due giorni: grande successo al Tc Crema per il Circuito Giovanile

120 iscritti, 109 incontri in due giorni e un grande successo su tutta la linea. A festeggiarlo il Tennis Club Crema, che nello scorso fine settimana ha accolto una tappa particolarmente frequentata del Circuito Giovanile Cremonese, competizione riservata alle categorie under 10, 12, 14 e 16, giunta alla quarta edizione. Quello giocato nella struttura di via del Fante è stato il settimo di una ventina di appuntamenti, che qualificheranno i migliori delle classifiche di ciascuna categoria per il Master finale di dicembre. Fra sabato e domenica tantissimi giovani di belle speranze si sono dati battaglia su sei campi, fra cemento e terra battuta, fino alle otto finali che hanno incoronato i campioncini di ogni fascia d’età. Grande protagonista la cremonese Isabella Samame, riuscita a imporsi sia nella categoria under 14 sia nell’under 16, vincendo entrambe le finali contro la bresciana Marta Bruneo. Una coppa anche per il Tennis Club Crema: l’ha conquistata nell’under 16 Jacopo Brusaferri, giunto fino al match decisivo prima di arrendersi a Michele Mecheroni. Ad Achille Urso, Polina Zalievska, Guglielmo Cavagna, Manroop Singh e Federico Bertelli gli altri cinque tabelloni.

“Siamo molto soddisfatti dell’andamento del torneo – dice il responsabile organizzativo Fabio Delfini –, sia in termini di partecipazione sia per i risultati dei nostri ragazzi. Eventi come questo offrono a tutti i giovani una preziosa occasione di confronto, e rappresentano anche un’ottima vetrina promozionale sia per il nostro centro sia per l’attività della scuola tennis. Tutto è andato alla perfezione, motivo per il quale è doveroso un ringraziamento sia al direttore di gara Fabio Rocco, sia ai tre giudici arbitri Oliviero Caravaggi, Andrea Mombelli e Filippo Casari, che hanno garantito il regolare svolgimento degli incontri. Ma un grazie va anche alla segreteria, operativa dalla mattina di sabato alla sera di domenica, ai responsabili dei campi e anche a Stefano Agostino, presidente del Tc Crema, e Agostino Corlazzoli, vice presidente. Entrambi sono stati sempre presenti nel corso del weekend, confermando la loro grande attenzione nei confronti di manifestazioni giovanili che incarnano perfettamente lo spirito del tennis dando spazio ai giocatori del futuro”.

Terminato il rodeo giovanile, ora i campi del Tennis Club Crema si preparano ad accogliere il campionato maschile di Serie C, al via domenica 6 aprile con la prima giornata. La formazione cremasca, inserita nel girone 4, esordirà in casa contro il Tennis Agrate. Nello stesso gruppo anche Selva Alta (Vigevano), Forza e Costanza 1911 (Brescia) e Tc Treviglio. Nel team Leonardo Cattaneo, Gabriele Datei, Luca Toscani, Giacomo Nava, Samuele Poli, Christian Donida, Michael Xerra, Francesco Longhino, Giorgio Spinelli, Jacopo Bosio e Filippo Chiappa.

4° CIRCUITO GIOVANILE CREMONESE – TENNIS CLUB CREMA

I RISULTATI DELLE FINALI

Under 10 maschile – Achille Urso b. Danilo Romeo Fontana 4-5 4-1 10/6.

Under 10 femminile – Polina Zalievska b. Lucilla Cordoni 4-1 4-1.

Under 12 maschile – Guglielmo Cavagna b. Ascanio Torlaschi 4-0 4-0.

Under 12 femminile – Manroop Singh b. Ginevra Rottoli 4-1 4-0.

Under 14 maschile – Federico Bertelli b. Guglielmo Cavagna 4-1 5-3.

Under 14 femminile – Isabella Samame b. Marta Bruneo 4-2 4-2.

Under 16 maschile – Michele Mecheroni b. Jacopo Brusaferri 4-1 4-0.

Under 16 femminile – Isabella Samame b. Marta Bruneo 5-3 5-3.

