Verona spezza i sogni del Ct Ceriano al fotofinish, niente promozione in A1

Poteva essere una festa, ma il 3-1 conquistato a Verona sette giorni fa non è bastato al Club Tennis Ceriano che saluta il sogno promozione proprio al fotofinish. Dopo aver vinto il match d’andata e dominato il proprio girone in questo campionato di Serie A2 2021, il CTC vede sfumare la promozione quasi sui titoli di coda in virtù della sconfitta patita oggi in casa contro l’Associazione Tennis Verona per 4-1. “Peccato perché siamo arrivati davvero vicini alla promozione – dice il presidente del CTC Severino Rocco – e l’arbitraggio incerto di oggi non ci ha favorito. Purtroppo per salire in A1 giocatrici come la Kostova fanno la differenza e si è visto. Comunque le ragazze hanno dato il massimo e sono state bravissime. Complimenti a Verona, noi ci riproveremo senz’altro l’anno prossimo”. Dopo il ko casalingo all’andata, Verona si è presentata tutt’altro che doma sui campi del Centro Robur Saronno e lo ha fatto con la formazione al completo, impreziosita proprio dalla stella bulgara Elitsa Kostova, attuale numero 317 della classifica mondiale WTA, per giocarsi il tutto per tutto. E dalle parti di Ceriano si è intuito subito che quella odierna non sarebbe stata una passerella ma una vera e propria battaglia sportiva.

Per le ragazze capitanate da Silverio Basilico è stato importante partire bene e Anna Turati, come sempre, non ha tradito le aspettative contro Aurora Zantedeschi. Molto meno agevole il compito di Camilla Scala: la giocatrice romagnola, opposta alla 31enne bulgara, non ci ha proprio voluto stare a recitare il ruolo della “vittima sacrificale” e ha combattuto generosamente prima di arrendersi dopo poco più di un’ora di gioco per 6-3 6-1. Nel terzo singolare Maria Aurelia Scotti invece si è giocata il match point contro Andrea Agostina Farulla di Palma, conquistando anche un set di vantaggio. Ma l’urlo di gioia si strozza in gola perché la portacolori della formazione veronese ha completato la rimonta e vinto al terzo set, trascinando così la sfida al doppio. Qui, la coppia formata da Rachele Zingale e Camilla Scala ha provato a ripetere l’exploit dell’andata ma contro il duo Kostova/Zantedeschi c’è stato ben poco da fare: 3-1 per l’AT Verona. Così si è dunque arrivati al doppio di spareggio e capitan Basilico ha mescolato le carte schierando Scotti e Turati, mentre Verona ha deciso di confermare la stessa formazione. Scelta vincente, perché Kostova e Zantedeschi hanno conquistato anche il punto della vittoria che, per le venete, vale la promozione in Serie A1. Il sogno di Ceriano invece si ferma qui, a una manciata di punti dal traguardo. Almeno per quest’anno.

Club Tennis Ceriano – Associazione Tennis Verona 1-4 (andata 3-1)

Anna Turati (C) b. Aurora Zantedeschi (V) 6-2 6-3, Elitsa Kostova (V) b. Camilla Scala (C) 6-3 6-1, Andrea Agostina Farulla di Palma b. Maria Aurelia Scotti (C) 4-6 7-6(3) 6-2, Kostova/Zantedeschi (V) b. Scala/Zingale (C) 6-1 6-3, Kostova/Zantedeschi (V) b. Turati/Scotti (C) 6-4 7-5.

