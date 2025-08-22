Us Open 2025, Jannik Sinner debutterà martedì

Jannik Sinner esordirà nella giornata di martedì 26 agosto agli Us Open. Ancora non è ufficiale perché l’ordine di gioco non è stato reso noto, ma il numero uno al mondo non è nel programma di domenica e neanche in quello dell’Artur Ashe o del Louis Armstrong (per ora sono stati annunciati solo questi due campi) per la giornata di lunedì.

Difficile, anzi impossibile, immaginare che gli organizzatori possano aver piazzato il primo giocatore del ranking e detentore del titolo al di fuori di quei due stadi principali di Flushing Meadows. Di conseguenza, la risposta alla domanda ‘Quando gioca Sinner?’ può essere una sola: martedì. Ora c’è da attendere solo il programma ufficiale per conoscere l’orario. Lunedì, in sessione serale, tocca invece a Carlos Alcaraz. Esordio sotto le luci artificiali per lo spagnolo, così come per Djokovic domenica. Vedremo se sarà lo stesso anche per Jannik…