ESCLUSIVA – ATP 250 Auckland 2026: Sonego si cancella, Monfils entra in main draw

Lorenzo Sonego non prenderà parte all’ATP 250 di Auckland 2026, in programma dal 12 al 17 gennaio. Il torinese, reduce da una faticosa settimana ad Hong Kong, tornerà direttamente in campo agli Australian Open, al via il 18 gennaio, dove sarà chiamato a difendere i quarti di finale (400 punti ATP) conquistati nel 2025. Al posto del 30enne piemontese entra in tabellone principale il francese Gael Monfils, alla prima uscita stagionale.

Avvio di 2026 impegnativo per Sonego, che ad Hong Kong è sceso in campo sia in singolare, fuori al secondo turno contro Shang dopo un convincente successo all’esordio con Sakamoto, che in doppio, in finale in coppia con Lorenzo Musetti. Ad Auckland sarà Luciano Darderi, testa di serie numero 4, a rappresentare i colori azzurri. Guida il seed Ben Shelton, seguito da Casper Ruud e Jakub Mensik.