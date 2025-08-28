NewsUS Open

US Open 2025, Sinner: “Alcaraz? L’ho visto contro Bellucci. Non sbaglia nulla”

Alcaraz e Sinner
Carlos Alcaraz (l) of Spain and Jannik Sinner (c) of Italy arrive on the practice courts on Day One the 2025 US Open tennis tournament, at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadow-Corona Park, in the Queens borough of New York, NY, August 24, 2025. (Photo by Anthony Behar/SipaUSA)

Jannik Sinner avanza nello US Open 2025 con un successo netto su Alexei Popyrin e adesso si prepara a trovare Denis Shapovalov al 3° turno. Contro il canadese l’azzurro ha perso nel 2021 l’unico precedente, andato in scena all’Australian Open. Di nuovo un palcoscenico Slam, occasione perfetta per una rivincita: “È imprevedibile, ha un grande servizio, fisicamente è forte e non ha punti deboli. Sa fare tutto e per questo devo stare molto attento. È tanto che non lo affronto, sarà una nuova sfida, ma ha un potenziale enorme e lo ha dimostrato tante volte”.

Lo sguardo, inevitabilmente, è andato anche a Carlos Alcaraz. Dopo aver battuto Bellucci, il murciano troverà un altro azzurro: Luciano Darderi. “È un giocatore completo, lo ha fatto vedere vincendo Roland Garros, Wimbledon e qui – le parole di Jannik -. Ho visto il suo ultimo match e in questo momento non sbaglia praticamente nulla, ha tante soluzioni diverse e può risolvere i problemi in ogni modo. In ogni torneo è sempre uno dei grandi favoriti”. Per concludere il numero 1 del mondo ha parlato della difesa al titolo: “Ogni torneo parti da zero al primo turno e se non giochi bene sei fuori. Insegui i trofei o le prestazioni, ed è quello che cerco di fare. L’Australia mi ha aiutato a capire certe dinamiche, ma qui le condizioni sono diverse e anche mentalmente sei in un altro punto della stagione. Sono sfide nuove, e non vedo l’ora di affrontarle”.

