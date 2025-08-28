US Open 2025, Sinner: “Alcaraz? L’ho visto contro Bellucci. Non sbaglia nulla”

Jannik Sinner avanza nello US Open 2025 con un successo netto su Alexei Popyrin e adesso si prepara a trovare Denis Shapovalov al 3° turno. Contro il canadese l’azzurro ha perso nel 2021 l’unico precedente, andato in scena all’Australian Open. Di nuovo un palcoscenico Slam, occasione perfetta per una rivincita: “È imprevedibile, ha un grande servizio, fisicamente è forte e non ha punti deboli. Sa fare tutto e per questo devo stare molto attento. È tanto che non lo affronto, sarà una nuova sfida, ma ha un potenziale enorme e lo ha dimostrato tante volte”.

Lo sguardo, inevitabilmente, è andato anche a Carlos Alcaraz. Dopo aver battuto Bellucci, il murciano troverà un altro azzurro: Luciano Darderi. “È un giocatore completo, lo ha fatto vedere vincendo Roland Garros, Wimbledon e qui – le parole di Jannik -. Ho visto il suo ultimo match e in questo momento non sbaglia praticamente nulla, ha tante soluzioni diverse e può risolvere i problemi in ogni modo. In ogni torneo è sempre uno dei grandi favoriti”. Per concludere il numero 1 del mondo ha parlato della difesa al titolo: “Ogni torneo parti da zero al primo turno e se non giochi bene sei fuori. Insegui i trofei o le prestazioni, ed è quello che cerco di fare. L’Australia mi ha aiutato a capire certe dinamiche, ma qui le condizioni sono diverse e anche mentalmente sei in un altro punto della stagione. Sono sfide nuove, e non vedo l’ora di affrontarle”.