Supertennis Awards 2025: Sinner e Paolini i migliori. Di Cobolli l’impresa dell’anno

Jannik Sinner e Jasmine Paolini si confermano i migliori giocatori dell’anno per i Supertennis Awards. Gloria anche per la famiglia Cobolli con il premio come miglior coach vinto dal padre Stefano e quello relativo all’impresa dell’anno finito nelle mani di Flavio per le vittorie in singolare ottenute in Coppa Davis.
La consueta serata di gala in diretta tv con annessa cerimonia di premiazione è stata rinviata a data da destinarsi in segno di rispetto verso la scomparsa di Nicola Pietrangeli. Supertennis ha reso noto tramite il proprio sito ufficiale l’elenco dei premiati.
SUPERTENNIS AWARDS – TUTTI I VINCITORI
Miglior giocatore: Jannik Sinner
Miglior giocatrice: Jasmine Paolini
Most Improved: Lorenzo Musetti
Coach: Stefano Cobolli
Impresa dell’anno: Flavio Cobolli
Cuor di Leone: Matteo Berrettini
Cuor di Leonessa: Sara Errani
Ammazzasette: Elisabetta Cocciaretto
Next Gen Uomini: Jacopo Vasamì
Miglior Torneo: Final Eight di Coppa Davis a Bologna
Insegnante: Heribert Mayr
Dirigente: Iano Monaco
Wheelchair: Hegor Di Gioia
Giornalista (Premio Oddo): Emilio Mancuso.
Padel uomini: Flavio Abbate
Padel donne: Giulia Dal Pozzo
Beach Tennis: Mattia Spoto
TPRA Tennis: Fabio Sciola
TPRA Pickleball: Valentina Guglielmi
TPRA Padel: Marco La Brocca
Campione d’Italia E-Sports: Matteo Dal Forno
Sponsor: Nitto