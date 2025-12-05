News

Supertennis Awards 2025: Sinner e Paolini i migliori. Di Cobolli l’impresa dell’anno

Donato Boccadifuoco
Jannik Sinner - Foto Marco Canoniero_Shutterstock
Jannik Sinner e Jasmine Paolini si confermano i migliori giocatori dell’anno per i Supertennis Awards. Gloria anche per la famiglia Cobolli con il premio come miglior coach vinto dal padre Stefano e quello relativo all’impresa dell’anno finito nelle mani di Flavio per le vittorie in singolare ottenute in Coppa Davis.

La consueta serata di gala in diretta tv con annessa cerimonia di premiazione è stata rinviata a data da destinarsi in segno di rispetto verso la scomparsa di Nicola Pietrangeli. Supertennis ha reso noto tramite il proprio sito ufficiale l’elenco dei premiati.

SUPERTENNIS AWARDS – TUTTI I VINCITORI

Miglior giocatore: Jannik Sinner

Miglior giocatrice: Jasmine Paolini

Most Improved: Lorenzo Musetti

Coach: Stefano Cobolli

Impresa dell’anno: Flavio Cobolli

Cuor di Leone: Matteo Berrettini

Cuor di Leonessa: Sara Errani

Ammazzasette: Elisabetta Cocciaretto

Next Gen Uomini: Jacopo Vasamì

Miglior Torneo: Final Eight di Coppa Davis a Bologna

Insegnante: Heribert Mayr

Dirigente: Iano Monaco

Wheelchair: Hegor Di Gioia

Giornalista (Premio Oddo): Emilio Mancuso.

Padel uomini: Flavio Abbate

Padel donne: Giulia Dal Pozzo

Beach Tennis: Mattia Spoto

TPRA Tennis: Fabio Sciola

TPRA Pickleball: Valentina Guglielmi

TPRA Padel: Marco La Brocca

Campione d’Italia E-Sports: Matteo Dal Forno

Sponsor: Nitto

