Cobolli e Alcaraz alla Ferrero Tennis Academy: prepareranno insieme una parte di preseason

Flavio Cobolli e Carlos Alcaraz scaldano i motori in vista dell’avvio ufficiale della nuova stagione. Il numero 22 del mondo sta attualmente staccando la spina dopo le fatiche di una lunga annata culminata nel trionfo in Coppa Davis; lo spagnolo è invece già a Miami dove l’8 dicembre affronterà Joao Fonseca in un match di esibizione.

Stando a quanto riportato da Marca, nelle prossime settimane Cobolli e Alcaraz si ritroveranno alla Ferrero Tennis Academy dove si alleneranno insieme per alcuni giorni. Sarà dunque il terzo anno consecutivo in cui il nazionale azzurro si troverà ad Alicante in compagnia del numero 1 del mondo nel tentativo di preparare al meglio la stagione che verrà.