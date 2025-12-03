Calvin Betton attacca l’ATP: “Zero marketing per il doppio, giocatori pronti a finanziare tutto”

Calvin Betton, allenatore del n.3 al mondo di doppio Henry Patten, fresco vincitore delle ATP Finals insieme a Harri Heliovaarra, è intervenuto al podcast Chip n’ Charge accusando l’ATP di fare di tutto per evitare la promozione del doppio, “senza alcun motivo apparente”. “C’è zero marketing per il doppio. Su Tennis TV, il canale ufficiale dell’ATP, non vedi mai highlights dei match di doppio, non c’è nessun riferimento, nessun post che valorizzi questa disciplina. Quest’anno ho visto post promozionali di ogni tipo sui singolaristi: mentre giocano a golf, fanno skateboard o semplicemente si stringono la mano. È davvero troppo”. Il coach del campione dell’Australian Open 2025 punta il dito anche contro Tennis TV, accusandola di essere “ossessionata” da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: “È patetico. Ogni volta che si incrociano nei corridoi e si stringono la mano, cosa che succede ogni settimana, c’è una telecamera pronta a riprenderli e a promuovere il momento come ‘le leggende si incontrano’”.

I doppisti però non sono stati a guardare. Betton rivela che hanno chiesto all’ATP il via libera per creare una pagina Instagram interamente dedicata al doppio: “La proposta è stata rifiutata senza motivazioni. I giocatori erano pronti a finanziare tutto, a pagare una persona per gestire l’account e promuovere una specialità così importante per il tennis. Ma non ci è stato permesso”. Infine, Betton risponde anche ad Andy Roddick, che aveva detto che i doppisti potrebbero aprirsi una pagina da soli:

“Lo farebbero anche, ma senza le autorizzazioni non avrebbero accesso ai filmati ufficiali delle partite. E senza immagini non puoi promuovere niente”, conclude.