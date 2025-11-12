ATP Finals 2025: Auger-Aliassime c’è, Shelton ko in rimonta

Felix Auger-Aliassime, (n.8 ATP), conquista una vittoria preziosa e spettacolare alle Nitto ATP Finals battendo l’americano Ben Shelton (n.5 ATP) con il punteggio di 4-6, 7-6 (7), 7-5, al termine di una battaglia di oltre due ore di gioco. Il classe 2000 resta così in corsa per un posto in semifinale, al termine di una partita intensa e ricca di colpi di scena. Adesso il canadese attende l’esito del match che vedrà opposti il nostro Jannik Sinner e Alexander Zverev per poi eventualmente giocarsi tutto contro Zverev, che potrebbe però essere in caccia anch’egli alla qualificazione alle semifinali, visto che lo scoglio Sinner toccherà a lui nella serata odierna. “È stato un match molto emozionante e vincere di fronte a questo pubblico è ancora speciale. Ho cominciato l’anno molto bene vincendo un torneo, ho creduto nel mio team e ho creduto di poter arrivare qui e ci siamo riusciti”, le parole, nell’intervista in campo, del 25enne di Montréal.

LA PARTITA

L’inizio è dominato dai servizi: entrambi i giocatori tengono con autorità i propri turni, fino al terzo gioco, quando Auger-Aliassime accusa un passaggio a vuoto sul dritto e concede il break a Shelton. L’americano vola rapidamente sul 4-1, mostrando un tennis esplosivo e deciso. Il canadese reagisce nell’ottavo gioco, approfittando del calo alla battuta del rivale e centrando il contro break con un elegante rovescio lungolinea. Ma il dritto di Aliassime continua a tradirlo e, nel nono gioco, Shelton conquista un nuovo break e chiude il parziale 6-4 con un vincente di dritto. Nel secondo set Shelton continua a martellare sul dritto del canadese, che fatica a trovare continuità. Nel settimo game Auger-Aliassime si salva da 0-30 con un gran serve & volley, ma il giovane americano mantiene la pressione fino al 5-4.

Sul 5-5 il livello sale ancora. Shelton mette a segno un ace a 235 km/h, ma Aliassime risponde con un game perfetto e porta il set al tie-break, dove il canadese parte forte e si porta avanti 3-0. L’americano prova a reagire ma, dopo una serie di punti intensi e un doppio fallo fatale, è Aliassime ad aggiudicarsi il tie break per 9 giochi a 7 ed il parziale 7-6, pareggiando così i conti. Nel terzo set decisivo entrambi i giocatori continuano a servire in modo devastante. Shelton annulla due palle break nel terzo gioco grazie a due prime oltre i 230 km/h, ma il canadese non molla. Sul 5-5 Auger-Aliassime aumenta la pressione, costringendo l’americano a qualche errore in costruzione.

Sul 6-5 per il canadese, Shelton annulla due match point con coraggio grazie al servizio, ma sul terzo cede: consegnando la vittoria ad Auger-Aliassime, che chiude 7-5 il parziale e si prende una vittoria di carattere.