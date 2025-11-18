BJK Cup: l’Italia chiude il 2025 al primo posto nel ranking mondiale

Per il secondo anno consecutivo, l’Italia chiude in vetta al ranking mondiale di Billie Jean King Cup. Decisiva in tal senso, la vittoria per 2-0 maturata in finale a Shenzhen contro gli Stati Uniti che ha permesso alla squadra guidata da Tathiana Garbin, di difendere il titolo ottenuto nel 2024. È la terza volta che l’Italia si trova al vertice di questa classifica dopo le due strisce datate novembre 2009-aprile 2012 e novembre 2013-aprile 2014.
Al secondo posto seguono proprio gli Stati Uniti che grazie alla finale ottenuta nel 2025 raggiungono il loro best ranking. Grande salto in avanti della Repubblica Ceca che passa dall’undicesima alla sesta posizione. Posizioni guadagnate anche dalla Svizzera che sale dalla sedicesima alla tredicesima posizione.
RANKING – LA TOP 20
- Italia
- USA
- Gran Bretagna
- Canada
- Spagna
- Repubblica Ceca
- Polonia
- Ucraina
- Kazakistan
- Giappone
- Slovacchia
- Australia
- Svizzera
- Paesi Bassi
- Romania
- Germania
- Belgio
- Slovenia
- Cina
- Brasile