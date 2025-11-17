Carlos Alcaraz non giocherà la Coppa Davis: l’indiscrezione dei media spagnoli a Bologna

Carlos Alcaraz non giocherà la Coppa Davis 2025. Il numero 1 del mondo, all’indomani della sconfitta con Jannik Sinner alle ATP Finals, ha raggiunto i compagni in vista della Coppa Davis. Arrivato in Emilia, lo spagnolo è stato accompagnato dal medico della nazionale per una risonanza magnetica al bicipite femorale della gamba destra, parte che lo aveva condizionato nel corso dell’ultimo match disputato a Torino. I risultati sono stati poi inviati a Murcia al suo medico personale, Juanjo Lopez.

L’indiscrezione che Alcaraz non giocherà nel match d’esordio di giovedì 20 novembre contro la Repubblica Ceca e non sarà presente neanche durante il resto della competizione, è arrivata da Angel Garcia Muniz, giornalista del programma “El Partitazo de COPE” che lo aveva intervistato pochi giorni fa a Torino. Il collega parla di un edema muscolare con un rischio molto alto di rompersi, motivo per cui Carlitos preferirebbe saltare l’appuntamento con la nazionale. Martedì 18 novembre alle 15.30, Ferrer e i suoi ragazzi parleranno in conferenza stampa e avremo eventualmente l’ufficialità dell’infortunio di Alcaraz.